Kılıçdaroğlu'nun acı günü! ABD'de bulunan CHP lideri cenazeye katılamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'nun acı günü! ABD'de bulunan CHP lideri cenazeye katılamadı

13.10.2022 10:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuzeni Ali Gündüz'ün oğlu Zülfü Emre Gündüz hayatını kaybetti. ABD'de olması nedeniyle cenazeye gidemeyen CHP liderinin eşi ve kurmayları cenazeye katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında acı bir haber aldı. CHP Atakent Mahallesi delegelerinden Necmiye Gündüz'ün ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısının oğlu Ali Gündüz'ün oğlu Zülfü Emre Gündüz, yaşamını yitirdi.

"ZAMANSIZ KAYBETMENİN ACISINI YAŞIYORUZ"

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, acı haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: "Değerli Avukat Ali Gündüz ve Necmiye Gündüz'ün sevgili oğlu, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yakın akrabası Zülfü Emre Gündüz'ü zamansız kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Kardeşimizin devri daim olsun."

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü, kendisi katılamadı ama cenazeye tüm kurmaylarını gönderdi

KENDİ GİDEMEDİ AMA KURMAYLARINI GÖNDERDİ

ABD ziyareti nedeniyle cenazeye katılamayan CHP liderinin eşi ve kurmayları cenazede hazır bulundu. Kılıçdaroğlu'nun da ABD dönüşü taziye ziyaretine gideceği öğrenildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü, kendisi katılamadı ama cenazeye tüm kurmaylarını gönderdi
YORUMLAR
500
AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: Bu kadar savrulma olmaz ki AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: Bu kadar savrulma olmaz ki Kılıçdaroğlu: Türkiye'de İnsan Hakları ve Özgürlükleri Tam Anlamıyla Tesis Edeceğiz, İtibarlı Bir Adalet Sistemine Kavuşacağız. Cemal Kaşıkçı'nın... Kılıçdaroğlu: Türkiye'de İnsan Hakları ve Özgürlükleri Tam Anlamıyla Tesis Edeceğiz, İtibarlı Bir Adalet Sistemine Kavuşacağız. Cemal Kaşıkçı'nın...

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun acı günü! ABD'de bulunan CHP lideri cenazeye katılamadı - Son Dakika


Son Dakika
10:08 Koronavirüs aşıları test edilmedi mi? Pfizer yetkilisinin itirafı sosyal medyada olay oldu
10:03 Çip krizi Intel'i de vurdu! Binlerce çalışan işten çıkarılacak
10:02 Kılıçdaroğlu'nun acı günü! ABD'de bulunan CHP lideri cenazeye katılamadı
09:52 Muhalefet vekillerinin protestosuna neden olan, tartışmaların odağındaki Basın Kanunu'nun 29. maddesi neleri kapsıyor? İşte detaylar...
09:43 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: Bu kadar savrulma olmaz ki
09:43 Dilan Çıtak'tan kafa karıştıran hareket! Üvey babası yerine İbrahim Tatlıses'in soyadını sildi
09:36 Ev halini paylaşan Defne Samyeli'nin kasları dikkat çekti
09:27 90 dakika boyunca kalbi duran adam yaşadığı anları anlattı: Tamamen hiçlik ve hissizliğin içindeydim
09:10 Küçükçekmece'de taksici terörü! Ekmek bıçağıyla vatandaşa saldırdı
09:03 Akrabası olan yaşlı kadını sokak ortasında vurdu! Aralarında husumet olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 10:18:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun acı günü! ABD'de bulunan CHP lideri cenazeye katılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement