Kemalpaşa Adalet Sarayı Eylül'de Tamamlanıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa ilçesinde yapımı süren adalet sarayının eylül ayında tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Kırkpınar'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kırkpınar binanın inşaatında incelemede bulundu.

İlçede adalet sarayı ihtiyacının bu binayla giderileceğini kaydeden Kırkpınar, çalışmaların çok hızlı ilerlediğini ifade etti.

Kırkpınar, eylül ayında tamamlanması planlanan adliye sarayında ağır ceza mahkemesinin de olacağını belirterek, ilçedeki yatırımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Yapımı devam eden ve 50 yataklı olarak planlanan hastanemiz tamamlandığında 100 yataklı bir kapasiteye ulaşacak. Çambel Mahallemizde yapımı tamamlanan yeni karakol binası hizmete açıldı. İlçemizde 5 ilk ve ortaokul yapımı tamamlandı. Çambel TOKİ konutlarımızda eksiklikler vardı, tamamlandı. Yiğitler Barajımız ise önümüzdeki yıl su tutmaya başlayacak."