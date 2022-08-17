Başkan Toplaloğlu'ndan aşure ikramı - Son Dakika
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Başkan Toplaloğlu'ndan aşure ikramı

17.08.2022 14:42
Başkan Toplaloğlu'ndan aşure ikramı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Çamyuva Mahallesinde kurulan pazar yerinde aşure dağıtan Belediye Başkanı Topaloğlu'na, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi Çamyuva Mahalle Sorumlusu Özgür Şahin, İYİ Parti Kemer İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin İnan ve Başkan Topaloğlu'nun eşi Fikriye Topaloğlu eşlik etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Topaloğlu daha sonra aşurenin başına geçerek vatandaşlara ve turistlere aşure ikram etti.

Topaloğlu, pazar esnafını da tek tek ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, Çamyuva Mahallesinde aşure dağıtarak vatandaşlarla birlik içerisinde olduklarını söyledi.

Hafta boyunca tüm mahallelerdeki pazar yerlerinde aşure dağıtımına devam edeceklerini ifade eden Topaloğlu, "Tüm halkımızın Muharrem ayını tebrik ediyorum. İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

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Başkan Topaloğlu: 'İlçe yarına olan her projeye destek olacağız' Başkan Topaloğlu: 'İlçe yarına olan her projeye destek olacağız' Kemer Belediyesinden vatandaşlara ve turistlere aşure ikramı Kemer Belediyesinden vatandaşlara ve turistlere aşure ikramı
Kaynak: İHA

Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi, Emin Gül, Kemer, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Toplaloğlu'ndan aşure ikramı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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