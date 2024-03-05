Kemer Belediyesi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi

Politika

Kemer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlar günü" etkinliği düzenlendi.

Akra Kemer Otel'de otelde düzenlenen etkinliğe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye birim müdürleri ve Kemerli kadınlar katıldı.

Etkinlikte sahne alan Ezgi Gündüz, davetlilere eğlenceli anlar yaşattı. Etkinliğe katılan kadınlar, yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gündüz'ün seslendirdiği şarkılarla gönüllerince dans edip eğlendi.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, etkinliğe katılan kadınlarla ve çocuklarla selamlaşarak sohbet etti ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kadınları kırmayan Başkan Topaloğlu, zeybek oynadı. Başkan Topaloğlu'nun zeybek oyununu etkinliğe katılanlar cep telefonu ile görüntüledi.

Başkan Topaloğlu, etkinlikte yaptığı konuşmasında, etkinliğe katılan kadınlarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, Türk kadınının her işi başardığını söyledi. Kadınların tarlada çiftçi, evde anne, cephede ise bir savaşçı olduğuna işaret eden Topaloğlu, "Biz kadınlarımızla Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Nene Hatun, Kara Fatma, Halide Edip Adıvar gibi kadınlarımız bu savaşta çok önemli rol oynamıştır. Kadınların olmadığı hiçbir yerde başarı olmaz. Örnek verecek olursak, okul aile birliklerinde en fazla kadınlar yer alır. Çünkü çocukların eğitiminden kadınlar sorumludur. Çocuklarınız ana sınıfından üniversiteye gidene kadar bize emanet. Hayat pahalı ve eğitim paraya döndü. Ana okulundan 8'nci sınıfa kadar olan tüm öğrencilerin kırtasiye malzemelerini biz veriyoruz. 1400 lise öğrencisini ücretsiz biz taşıyoruz. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nda 400 öğrenciyi üniversiteye ücretsiz olarak hazırlıyoruz. Geçen sene yapılan üniversite sınavında Türkiye 117'incisi ve Antalya birincisi olan kızımız Şevval Yağmur Öztürk bizim kursumuzdan çıktı. Ailesi ilçemizde ikamet eden ve üniversite okuyan bin 100 çocuğumuza ayda bin 500 lira burs desteği veriyoruz. Allah naip ederse gelecek sene bu burs desteği ayda 2 bin 500 lira olacak. Kemer Belediyesi ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi'mizde ücretsiz olarak geleceğin müzisyenlerini yetiştiriyoruz. Vatandaşlarımızın 3 liraya çay içebileceği Deniz Kafe'yi hizmete açtık. Bizlere destek verdiğiniz sürece bu hizmetler artarak devam eder. Onun için sizlerden bir kere daha yetki istiyoruz. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Sizleri seviyoruz" dedi. - ANTALYA