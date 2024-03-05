Kemer Belediyesi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi

Kemer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlar günü" etkinliği düzenlendi.
Akra Kemer Otel'de otelde düzenlenen etkinliğe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye birim müdürleri ve Kemerli kadınlar katıldı.
Etkinlikte sahne alan Ezgi Gündüz, davetlilere eğlenceli anlar yaşattı. Etkinliğe katılan kadınlar, yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gündüz'ün seslendirdiği şarkılarla gönüllerince dans edip eğlendi.
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, etkinliğe katılan kadınlarla ve çocuklarla selamlaşarak sohbet etti ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kadınları kırmayan Başkan Topaloğlu, zeybek oynadı. Başkan Topaloğlu'nun zeybek oyununu etkinliğe katılanlar cep telefonu ile görüntüledi.
Başkan Topaloğlu, etkinlikte yaptığı konuşmasında, etkinliğe katılan kadınlarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, Türk kadınının her işi başardığını söyledi. Kadınların tarlada çiftçi, evde anne, cephede ise bir savaşçı olduğuna işaret eden Topaloğlu, "Biz kadınlarımızla Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Nene Hatun, Kara Fatma, Halide Edip Adıvar gibi kadınlarımız bu savaşta çok önemli rol oynamıştır. Kadınların olmadığı hiçbir yerde başarı olmaz. Örnek verecek olursak, okul aile birliklerinde en fazla kadınlar yer alır. Çünkü çocukların eğitiminden kadınlar sorumludur. Çocuklarınız ana sınıfından üniversiteye gidene kadar bize emanet. Hayat pahalı ve eğitim paraya döndü. Ana okulundan 8'nci sınıfa kadar olan tüm öğrencilerin kırtasiye malzemelerini biz veriyoruz. 1400 lise öğrencisini ücretsiz biz taşıyoruz. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nda 400 öğrenciyi üniversiteye ücretsiz olarak hazırlıyoruz. Geçen sene yapılan üniversite sınavında Türkiye 117'incisi ve Antalya birincisi olan kızımız Şevval Yağmur Öztürk bizim kursumuzdan çıktı. Ailesi ilçemizde ikamet eden ve üniversite okuyan bin 100 çocuğumuza ayda bin 500 lira burs desteği veriyoruz. Allah naip ederse gelecek sene bu burs desteği ayda 2 bin 500 lira olacak. Kemer Belediyesi ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi'mizde ücretsiz olarak geleceğin müzisyenlerini yetiştiriyoruz. Vatandaşlarımızın 3 liraya çay içebileceği Deniz Kafe'yi hizmete açtık. Bizlere destek verdiğiniz sürece bu hizmetler artarak devam eder. Onun için sizlerden bir kere daha yetki istiyoruz. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Sizleri seviyoruz" dedi. - ANTALYA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerine İstanbul'da devam eden Bakan Yerlikaya'ya İstanbul Valisi ve Fatih Belediye Başkanı da eşlik etti.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Şeker Kanyonu'ndaki yolun sel nedeniyle zarar gördüğünü ve İl Özel İdaresi ile karayollarının burada çalışma yaptığını bildirdi. Şahin, yolun bir an önce trafiğe açılması için kalıcı çözüm üzerinde çalıştıklarını ve geçici çözüm için de çaba sarf ettiklerini belirtti. Şeker Kanyonu'ndaki yolun kullanılabilir hale getirilmesi için mühendislik çalışmalarının devam ettiği ve Karayolları'nın da destek verdiği ifade edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gölbaşı'nda AK Parti ve MHP seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin sigortası olduğunu belirtti. Işıkhan, bu birlikteliğin Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacağına inandığını ve seçimin kentlerin 5 yıllık kaderini belirleyeceğini vurguladı.
Çetinkaya, 1 Nisan sabahından başlamak üzere 2029'a kadar vadettikleri tüm projeleri halkın hizmetine sunacaklarını belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 100 konut yapılacağını ve yıpranmış konutların revize edileceğini ifade etti. Çetinkaya, vatandaşlardan gelen taleplere çözüm olacaklarını vurguladı.
AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, sadece Devrek'e ve hizmetlere odaklanacaklarını belirtti. Ulupınar, tüm vatandaşlara ulaşma sözü vererek, şehrin kalkınması için çağrıda bulundu.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimde birçok silah ve mühimmat ele geçirdi. Denetimde ayrıca aranan 8 şahıs da yakalandı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın farklı ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Tütüncü, halka hizmet etmeyi ve Antalya'yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman'daki Menzil cemaatinin şeyhlerinden Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti.
Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, 15 Temmuz Camili Mahallesini ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Camili Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Işıksu, projelerini anlattı. Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik ise Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Kadınlar Günü etkinliğine ve Sakarya Eşraf Platformu'nun kahvaltı programına katıldı. İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan ise Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
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