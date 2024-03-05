Kemer Belediyesi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kemer Belediyesi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi

Kemer Belediyesi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi

Kemer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınları ağırladı. Etkinlikte Ezgi Gündüz'ün şarkılarıyla dans eden kadınlar, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

05.03.2024 17:51  Güncelleme: 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlar günü" etkinliği düzenlendi.

Akra Kemer Otel'de otelde düzenlenen etkinliğe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye birim müdürleri ve Kemerli kadınlar katıldı.

Etkinlikte sahne alan Ezgi Gündüz, davetlilere eğlenceli anlar yaşattı. Etkinliğe katılan kadınlar, yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gündüz'ün seslendirdiği şarkılarla gönüllerince dans edip eğlendi.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, etkinliğe katılan kadınlarla ve çocuklarla selamlaşarak sohbet etti ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kadınları kırmayan Başkan Topaloğlu, zeybek oynadı. Başkan Topaloğlu'nun zeybek oyununu etkinliğe katılanlar cep telefonu ile görüntüledi.

Başkan Topaloğlu, etkinlikte yaptığı konuşmasında, etkinliğe katılan kadınlarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, Türk kadınının her işi başardığını söyledi. Kadınların tarlada çiftçi, evde anne, cephede ise bir savaşçı olduğuna işaret eden Topaloğlu, "Biz kadınlarımızla Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Nene Hatun, Kara Fatma, Halide Edip Adıvar gibi kadınlarımız bu savaşta çok önemli rol oynamıştır. Kadınların olmadığı hiçbir yerde başarı olmaz. Örnek verecek olursak, okul aile birliklerinde en fazla kadınlar yer alır. Çünkü çocukların eğitiminden kadınlar sorumludur. Çocuklarınız ana sınıfından üniversiteye gidene kadar bize emanet. Hayat pahalı ve eğitim paraya döndü. Ana okulundan 8'nci sınıfa kadar olan tüm öğrencilerin kırtasiye malzemelerini biz veriyoruz. 1400 lise öğrencisini ücretsiz biz taşıyoruz. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nda 400 öğrenciyi üniversiteye ücretsiz olarak hazırlıyoruz. Geçen sene yapılan üniversite sınavında Türkiye 117'incisi ve Antalya birincisi olan kızımız Şevval Yağmur Öztürk bizim kursumuzdan çıktı. Ailesi ilçemizde ikamet eden ve üniversite okuyan bin 100 çocuğumuza ayda bin 500 lira burs desteği veriyoruz. Allah naip ederse gelecek sene bu burs desteği ayda 2 bin 500 lira olacak. Kemer Belediyesi ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi'mizde ücretsiz olarak geleceğin müzisyenlerini yetiştiriyoruz. Vatandaşlarımızın 3 liraya çay içebileceği Deniz Kafe'yi hizmete açtık. Bizlere destek verdiğiniz sürece bu hizmetler artarak devam eder. Onun için sizlerden bir kere daha yetki istiyoruz. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Sizleri seviyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi, 8 Mart, Kemer, Kadın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemer Belediyesi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 18:14:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kemer Belediyesi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement