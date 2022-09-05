Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam , Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya gelerek, "Hep birlikte ilçede güzel projelere imza atacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Necati Topaloğlu, Hüseyin Çam, Kemer, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Kemer Kaymakamı Çam: 'Birlikte güzel projeler yapacağız' - Son Dakika

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