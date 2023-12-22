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Kenan Sağdıç, Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday adayı oldu - Son Dakika
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Kenan Sağdıç, Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday adayı oldu

İş insanı Kenan Sağdıç, Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Sağdıç, yeni bir vizyon ve enerji getirerek kentin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeyi, yaşam kalitesini yükseltmeyi ve çevreye duyarlılık ilkesini gözetmeyi hedeflediğini belirtti. Kenan Sağdıç, iş dünyasında çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra Sağdıçlar Motorlu Araçlar Otomotiv şirketini kurmuş ve yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir.

Kenan Sağdıç, Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday adayı oldu
22.12.2023 - 12:05,  Güncelleme: 12:07
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İş insanı Kenan Sağdıç, AK Parti'den Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Aday adaylığı ile ilgili olarak konuşan Kenan Sağdıç, "Yeşilyurt Belediye Başkan Aday Adaylığıyla şehre yeni bir vizyon ve enerji getirmeyi hedefliyorum. Kentin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeyi, altyapı ve ulaşım projeleriyle yaşam kalitesini yükseltmeyi, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik ilkelerini gözetmeyi taahhüt ediyorum. Ayrıca, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla halkın her kesimini kucaklamayı ve yerel demokrasiyi güçlendirmeyi amaçlıyorum" ifadelerini kullandı.

KENAN SAĞDIÇ KİMDİR?

Kenan Sağdıç, eğitim hayatını tamamladıktan sonra iş dünyasında çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Yatırım ve finans alanlarında faaliyetlerde bulunan Sağdıç, Sağdıçlar Motorlu Araçlar Otomotiv şirketini kurdu ve şirketinin yönetim kurulu başkanlığını sürdürdü. Ayrıca Sağdıç, Malatya AK Parti il yönetiminde ve çeşitli kademelerde görev aldı.

Kaynak: DHA
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