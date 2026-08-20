Kentsel Dönüşümde Yeni Kanunlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kentsel Dönüşümde Yeni Kanunlar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaismailoğlu, bayındırlık ve turizmde önemli yasalar çıkararak engelleri aşmayı hedefliyor.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, geçen yasama döneminde bayındırlık, imar, ulaştırma ve turizm konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Amacımız sektörlerdeki bütün engelleri ortadan kaldırmak." dedi.

Karaismailoğlu, AA muhabirine, imar, ulaştırma ve turizmin ülke için önemli sektörler olduğunu söyledi.

Gelişen teknoloji ve yeni gelişmeleri takip ederek bu sektörlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bunlarla ilgili de gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre kanunların, kuralların, kaidelerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini aktardı.

Karaismailoğlu, komisyon olarak bu yönde önemli gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yasama döneminde de yine bayındırlık, imar, ulaştırma ve turizm konusunda önemli kanunlar çıkararak yasalaştırdık. Amacımız sektörlerdeki bütün engelleri ortadan kaldırmak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, hükümetin desteği ve vatandaşların duyarlı davranması ile kentsel dönüşüm projelerini bir bir hayata geçirdiklerini dile getirdi.

İstanbul'da ve deprem bölgelerinde kentsel dönüşümün hızla gerçekleştirildiğinin altını çizen Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle depremin yaralarını sarmak için kanunlar çıkardık. Yine büyükşehirlerimizde, özellikle deprem bölgesindeki illerde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık. Çok önemli çalışmalar var, özellikle İstanbul genelinde büyük bir kentsel dönüşüm, olağanüstü bir çalışma gerçekleştiriliyor. Depremde çok az etkilenecek veya hiç etkilenmeyecek konutlar inşa etmek hususunda önemli çalışmalara devam ediyoruz. Biz depremleri engelleyemeyiz ama depremlere dirençli konutlar yapmak elimizde."

Kentsel dönüşümle ilgili yeni kanunlar çıkarıldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Bununla ilgili de yeni kural ve kaidelerimizle birlikte hem vatandaşımıza destek noktasında hem de dönüşümlerin hızlandırılması konusunda önemli kanunlar çıkardık. Yine ulaştırmada da gelişen süreçlerde güncel meselelerin de önünü açacak kurallar, kaideleriyle birlikte yeni yasalar çıkardık." dedi.

Karaismailoğlu, turizmin önemli bir sektör olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Turizm ülkemizin en önemli ekonomik girdilerinin başında geliyor. Burada da sektörün daha rahat çalışması ve sektörün gelişen süreçteki ihtiyaçları doğrultusunda da yine kanunlar çıkardık. Önümüzdeki yasama döneminde yine bugün de çalışmalarını yaptığımız turizmle ilgili hazır, gündemimizde olan kanunlar var. İlk yasama döneminde bunların da çalışmasını geliştireceğiz."

Karaismailoğlu, komisyon olarak yoğun bir gayretle ihtiyaçları giderme doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Politika, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Kentsel Dönüşümde Yeni Kanunlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
İran’dan ABD’ye Avrupa’da misilleme tehdidi İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı Operatör enkaz altında kaldı Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Operatör enkaz altında kaldı
Cenazeye katıldı Son halini görenler tanıyamadı Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı

15:34
Nereden nereye İşte Yasin Öztekin’in yeni takımı
Nereden nereye! İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı
15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:20
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fenerbahçe favori
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:42
İddia hayli vahim Mahkemede İmamoğlu’nun sus pus olduğu an
İddia hayli vahim! Mahkemede İmamoğlu'nun sus pus olduğu an
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 15:51:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kentsel Dönüşümde Yeni Kanunlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.