CHP Gene Merkezini ziyaret eden Başkan Kepenek\'ten Kılıçdaroğlu\'na destek mesajı

Manisa Milletvekili Özgür Özel'in CHP Grup toplantısında yeni parti kuracağını açıklamasının ardından Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğraf karesi paylaşarak mesaj verdi.

CHP Genel Merkezini ziyaret eden Başkan Kepenek, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve başta Genel Başkan Yardımcımız Müslüm Sarı olmak üzere tüm Genel Başkan Yardımcılarımızı ziyaret ederek bir araya geldik. Baba ocağımızdan gelen köklü bir aidiyet duygusuyla, ailemiz ve sülalemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleri içinde büyüdük. Bu inançla çıktığımız yolda, belediye başkanı adayı olduğum partime olan bağlılığımızı aynı kararlılık ve samimiyetle sürdürmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimize hizmet etmeyi, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında aynı inanç, aynı sorumluluk ve aynı aidiyet duygusuyla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyor, Genel Başkanımıza ve tüm Genel Başkan Yardımcılarımıza nazik kabulleri için teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ