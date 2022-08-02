Başkan Tütüncü Dokumapark'ın değişim sürecini aktardı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Tütüncü Dokumapark'ın değişim sürecini aktardı

02.08.2022 11:41
Başkan Tütüncü Dokumapark'ın değişim sürecini aktardı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Dostlar Grubu üyelerine eski Dokuma Fabrikasının değişim ve dönüşüm sürecini anlattı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Dostlar Grubu üyelerine eski Dokuma Fabrikasının değişim ve dönüşüm sürecini anlattı.

ATSO Dostlar Grubu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ev sahipliğinde Dokumapark Araç Müzesinde bir araya geldi. Tütüncü ve ATSO, günün ilk ışıklarıyla Dokuma fabrikasını eski yapılarından dönüştürülen ilk defa Araç Müzesinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya ATSO Dostlar Grubu Başkanı Sedat Belen ve üyeleri katıldı.

Başkan Tütüncü, Kepez Belediyesinin ilk defa bir müzede kahvaltı organizasyonu düzenlediğini ve böylesi heyecanı ilk kez paylaştığını ifade etti. Dokumapark'ın anılarının tazelendiği kahvaltı sohbetinin ardından, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün rehberliğinde ATSO Dostlar Grubu, Dokumapark Araç Müzesini gezdi. Başkan Tütüncü, Araç Müzesinin diğer araç müzelerine göre farklı bir hikayesi olduğunu söyledi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya'da jandarma 10 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi Antalya'da jandarma 10 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi Alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazasında yolcu Gamze, öldü Alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazasında yolcu Gamze, öldü
Kaynak: İHA

Hakan Tütüncü, Antalya, Tragger, Kepez, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Tütüncü Dokumapark'ın değişim sürecini aktardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
11:02 3,5 aylık hamile Fahriye Evcen ile oğlu Karan'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandılar
10:57 Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler
10:54 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 12:07:07. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Tütüncü Dokumapark'ın değişim sürecini aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement