Tütüncü: "Kepez beyazla siyah kadar değişime uğradı" - Son Dakika
Üye Girişi

Tütüncü: "Kepez beyazla siyah kadar değişime uğradı"

15.08.2022 11:36
Tütüncü: "Kepez beyazla siyah kadar değişime uğradı"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez, bizim dönemimizde beyazla siyah kadar bir değişime uğradı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez, bizim dönemimizde beyazla siyah kadar bir değişime uğradı. Bizim yıllarımız Kepez'in yeniden değişim, dönüşüm, yeniden şehirleşme, yepyeni bir kimlik kazanma yıllarıydı" dedi.

Kepez Belediyesi, mülkiyet ve imar sorunları çözülen, alt yapısı tamamlanan Gazi Mahallesindeki toplam 36 sokakta, 45 bin metre kare alana 9 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Gazi Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle görüşen istek ve talepleri dinleyen Tütüncü, sokakta oyun oynayan çocuklara da hediyeler verdi.

Mahalledeki değişim ve dönüşümü anlatan Başkan Tütüncü, " Kepez, bizim dönemimizde beyazla siyah kadar bir değişime uğradı. Bizim yıllarımız Kepez'in yeniden değişim, dönüşüm yeniden şehirleşme, yepyeni bir kimlik kazanma yıllarıydı. 90 binden fazla gecekonduyu ortadan kaldırdık, vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerini çözdük. Kentsel dönüşüm projeleri ile Kepez'i bambaşka bir noktaya taşıdık. Tabi ki, 50 binden fazla tapu verişimiz, bu da sürecin ne kadar hızlı bir şekilde ilerlediğini bize gösteren bir kanıt" diye konuştu.

"Değişim Kepez'im her yerinde"

Gazi Mahallesinin bütün imar yollarının açıldığını belirten Başkan Tütüncü, "Altyapılar tamamlandı, şimdi asfalt çalışmalarıyla bambaşka bir seviyeye erişiyor. Daha önce de sokaklarımız asfalttı. Ama kaliteli ve konforu artırarak yepyeni asfaltlarla, kaldırımlarla bölgeyi bambaşka bir güzelliğe taşıdık. Gecekondular kalktı, yerine kıymetlenen arazilerin üzerine vatandaşlarımız evlerini yaptı. Buraların konut dokusu değişti. Bununla birlikte açtığımız yollar, tamamladığımız altyapı çalışmaları buraya getirdiğimiz hizmetler burayı şehircilik noktasında önemli bir gözde haline getirdi. Şimdi yepyeni yollarla, yepyeni asfaltlarla, çevre düzenlemeleriyle Gazi Mahallesini bambaşka bir hale getiriyoruz. Sadece bu değişim dönüşüm Gazi Mahallesinde değil, Kepez'in belli bölgelerinde değil, Kepez'in tamamında bu değişimin izlerini görmek mümkün. Gazi Mahallesi de Kepez'in değişim ve dönüşümünün bir örneği. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Biz hemşehrilerimiz için en iyisini düşünerek gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Kaçak bıldırcın avına suçüstü Kaçak bıldırcın avına suçüstü
Kaynak: İHA

Hakan Tütüncü, Kepez, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tütüncü: 'Kepez beyazla siyah kadar değişime uğradı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 17:55:56. #1.11#
SON DAKİKA: Tütüncü: "Kepez beyazla siyah kadar değişime uğradı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement