Tütüncü: "Kepez beyazla siyah kadar değişime uğradı"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez, bizim dönemimizde beyazla siyah kadar bir değişime uğradı. Bizim yıllarımız Kepez'in yeniden değişim, dönüşüm, yeniden şehirleşme, yepyeni bir kimlik kazanma yıllarıydı" dedi.

Kepez Belediyesi, mülkiyet ve imar sorunları çözülen, alt yapısı tamamlanan Gazi Mahallesindeki toplam 36 sokakta, 45 bin metre kare alana 9 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Gazi Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle görüşen istek ve talepleri dinleyen Tütüncü, sokakta oyun oynayan çocuklara da hediyeler verdi.

Mahalledeki değişim ve dönüşümü anlatan Başkan Tütüncü, " Kepez, bizim dönemimizde beyazla siyah kadar bir değişime uğradı. Bizim yıllarımız Kepez'in yeniden değişim, dönüşüm yeniden şehirleşme, yepyeni bir kimlik kazanma yıllarıydı. 90 binden fazla gecekonduyu ortadan kaldırdık, vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerini çözdük. Kentsel dönüşüm projeleri ile Kepez'i bambaşka bir noktaya taşıdık. Tabi ki, 50 binden fazla tapu verişimiz, bu da sürecin ne kadar hızlı bir şekilde ilerlediğini bize gösteren bir kanıt" diye konuştu.

"Değişim Kepez'im her yerinde"

Gazi Mahallesinin bütün imar yollarının açıldığını belirten Başkan Tütüncü, "Altyapılar tamamlandı, şimdi asfalt çalışmalarıyla bambaşka bir seviyeye erişiyor. Daha önce de sokaklarımız asfalttı. Ama kaliteli ve konforu artırarak yepyeni asfaltlarla, kaldırımlarla bölgeyi bambaşka bir güzelliğe taşıdık. Gecekondular kalktı, yerine kıymetlenen arazilerin üzerine vatandaşlarımız evlerini yaptı. Buraların konut dokusu değişti. Bununla birlikte açtığımız yollar, tamamladığımız altyapı çalışmaları buraya getirdiğimiz hizmetler burayı şehircilik noktasında önemli bir gözde haline getirdi. Şimdi yepyeni yollarla, yepyeni asfaltlarla, çevre düzenlemeleriyle Gazi Mahallesini bambaşka bir hale getiriyoruz. Sadece bu değişim dönüşüm Gazi Mahallesinde değil, Kepez'in belli bölgelerinde değil, Kepez'in tamamında bu değişimin izlerini görmek mümkün. Gazi Mahallesi de Kepez'in değişim ve dönüşümünün bir örneği. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Biz hemşehrilerimiz için en iyisini düşünerek gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA