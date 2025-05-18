Kepez Belediye Başkanı Kocagöz: \'Kepez\'i Hep Beraber Yönetelim\'

Göksu Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programında mahalle sakinleriyle buluşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez'de hizmet çalışmalarının katılımcı bir anlayışla hayata geçirildiğini belirterek, "Kepez'i hep beraber yönetelim" diyerek mahalle halkının görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Göksu Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Kepez genelinde yürütülen hizmet çalışmalarını anlattı. Göksu Mahallesi'nde tamamlanan ve devam eden projelere değindi. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Kocagöz, vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayarak çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi. Göksu Mahalle sakinleri ile bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Sizlerle iç içe olmak halkımızla beraber olmak bana çok büyük mutluluk veriyor. Bir işi en iyi yapan o işi bilendir derler. Mahallenin en önemli problemlerini orada yaşayan bilir. Onun için halkla iç içe olmak lazım" dedi.

Kepez'in nüfusunun 700 bine yakın ve 55 ilden büyük olduğunu belirten Başkan Kocagöz, "Kepez 81 ilden 7 bölgeden insanımızın geldiği bir yer. Biliyorsunuz belediyemizin kapıları herkese açık. Ancak bize gelemeyenlerin ayağına da biz gidelim dedik ve geldik. Sizler bizlere güvendiniz, bizde sizlere layık olabilmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Seçim sürecini hatırlatarak Göksu mahalle sakinlerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kocagöz, "Sizlerin başını yere eğdirmemek için çalışıyoruz, daha çok çalışacağız" dedi.

Derdimiz sizlerin derdiyle dertlenmek

"Bu memleket bizim, bu ülke bizim" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, "Bizim derdimiz sizlerin dertleriyle dertlenip onlara derman olabilmektir. Biz bu yola çıkarken çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz, emeklilerimiz için ne yapabiliriz diye çok çalıştık. Projelerimiz hazır. 105 projemizden 53 tanesine başladık ve bu kısa sürede 46 tanesini bitirdik" dedi.

Daha film başlamadı

Göksu Mahallesi'nde yapılan hizmet çalışmalarını aktaran Başkan Kocagöz, "Daha yapacak çok şey var. Yaptıklarımız antrenman, daha fragmandayız, filme başlamadık" diyerek, sözlerini muhtarlara verdiği öneme değinerek devam etti. "Benim için muhtarlarımız çok değerlidir. Onlar bizim hizmet elçilerimizdir. O mahallede seçilmiş insanlardır. Şimdi mahallelerde mahalle meclisleri kuruyoruz. Her parti gelsin, partiler üstü olsun diyoruz. Biz herkesin belediyesiyiz. Bizim yakamızda parti rozeti yok. Tabiki Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Tabiki Atatürk'ün partisiyiz. Tabiki bundan gurur duyuyoruz. Ama biz adalet diyorsak herkese adaletli olmak zorundayız. Bizim için sağcı solcu değil, ortak paydamız insandır. Seçim çalışmaları sırasında ne dedik? Bir tane çocuğumuz üşümesin. Bir tane insanımız yatağa aç girmesin. Biz sizlere hizmetin en iyisini sunarken, bir yandan da bir tane çocuğumuz yatağa aç girmesin isterim. Biz insan odaklı bakıyoruz. İnsanlarımız bizim için çok değerli"

Mahallenizin problemlerini bize bildirin

"Kepez'i hep beraber yönetelim" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, "Çöp konteynerlerine numaralar yazdık. 'Çek yaz gönder' dedik. Mahallenizde bir problem mi var, çöp, yol, kaldırım vs. her ne sorun varsa fotoğrafını çekip bize gönderin. Bize gönderdiğinizde biz bunu yapamıyorsak, görevimizi iyi yapamıyoruz demektir. Biz sizler için varız. Eğer evine ekmek götüremeyen bir komşunuz varsa lütfen bizi bilgilendirin. Onun vebali sadece benim değil, sizlerin de olur. Biz daha iyi bir Kepez olsun diye uğraşıyoruz. İnsanlarımız daha mutlu olsun diye uğraşıyoruz. Biz çocuklarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz, kadınlarımız daha iyi bir yaşam standardına ulaşsın diye uğraşıyoruz"diye konuştu.

Göksu Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltı programına CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı. - ANTALYA