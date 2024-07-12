Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le Bir Araya Geldi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek\'le Bir Araya Geldi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le bir araya gelerek, Antalya ve Kepez için birlikte çalışmaya devam mesajı verdi. Buluşmada, Kepez ilçesine yapılması planlanan hizmetler konuşuldu.

12.07.2024 13:50  Güncelleme: 13:54
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le bir araya geldi. Buluşmada, Antalya ve Kepez için birlikte çalışmaya devam, mesajı verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden Başkan Mesut Kocagöz'e, iadeiziyarette bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Kepez ilçesine yapılması planlanan hizmetler konuşuldu. Başkanı Muhittin Böcek'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocagöz, açıklamasında şunları söyledi: "Muhittin Bey, Büyükşehir Belediye Başkanım olmasının yanı sıra aynı zamanda büyüğüm ve ağabeyimdir. Büyükşehir Beledi Meclis Üyesi olarak geçtiğimiz dönem kendisiyle yol arkadaşlığı yaptım. Muhittin Başkanım, şahsıma hep güvendi. 5 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğini, Büyükşehir Meclisi Başkanlığını, encümen ve denetim komisyonu üyeliğini şahsıma verdi. Bana güvenen Başkanımı mahcup etmedim, başını öne eğdirmedim. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kepez'de bize güçlü bir destek verdi. Seçimleri kazandık. Kepez'de kazanmamız, Muhittin Başkanımızın Büyükşehir'i kazanmasına da ciddi bir katkı sağladı. Şimdi Başkanımla el ele vererek, birlik ve beraberlik içerisinde Kepez'imizi, Antalya'nın vitrini yapacağız."

'Mesut kardeşime güveniyorum'

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, Kocagöz ile siyasette uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığını hatırlattı. "Mesut Bey, güvendiğim bir kardeşim" diyerek sözlerine başlayan Başkan Böcek, "Geçtiğimiz dönem ben olmadığım zaman belediyeyi, meclisi Mesut Bey yönetti. Encümenimizde, denetim komisyonumuzda görev aldı. Mesut Bey, güvendiğimiz bir kardeşimiz. Vatandaşlarımız da kendisine güvendi. Kepezli hemşehrilerimize hizmet için 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde birlikte yola çıktık. Antalya'mızın en büyük ilçesi olan Kepez'de belediye başkanlığını kazandık. Bu yeni dönemde Mesut Başkanımla azimle, gururla Antalya ve Kepez'imiz için çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir kimseyi ötekileştirmeyen, insanların hayatını kolaylaştıran belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le Bir Araya Geldi - Son Dakika
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