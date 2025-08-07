Kepez Belediyesi Erenköy Mahallesi\'ne Yeni Semt Evi Kazandırıyor

Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ilçeye yeni bir semt evi daha kazandırıyor. Erenköy Mahallesi'ne inşa edilecek olan semt evi için Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile hayırsever iş insanı Ali Akçay arasında protokol imzalandı.

Antalya'nın Kepez Belediyesi, taziye kabulünden sosyal etkinliklere kadar birçok farklı ihtiyaca cevap verecek çok amaçlı bir semt evi daha Kepez'e kazandırılıyor. Kepez Belediye Meclisi'nin Haziran ayı oturumunda Erenköy Mahallesi'ne kazandırılacak semt evi ile ilgili belediye ve hayırsever arasında protokol imzalanması konusu oy birliğiyle kabul edilmişti. Kepez Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda belediye ve hayırsever arasında protokol imzalandı. Protokol, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile hayırsever iş insanı Ali Akçay arasında imza altına alındı. Başkan Kocagöz, örnek bir dayanışma sergileyen hayırsevere teşekkür ederek, semt evinin Erenköy Mahallesi'ne hayırlı olmasını diledi.

Kepez'in yeni semt evi Erenköy Mahallesi 6808 adadaki parsel üzerine inşa edilecek. Semt evi tamamlandığında Kepez Belediyesi'ne devredilecek. - ANTALYA