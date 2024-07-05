Kepez Belediyesi, Habibler Mahallesi'ndeki Yolu Ulaşıma Açtı - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediyesi, Habibler Mahallesi'ndeki Yolu Ulaşıma Açtı

Kepez Belediyesi, Habibler Mahallesi\'ndeki Yolu Ulaşıma Açtı

Antalya'da Kepez ilçesinde bulunan Habibler Mahallesi'nde tamamlanan yol, 8 yıldır yaşanan çileyi sona erdirdi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yolun tamamlanmasının ardından incelemelerde bulundu ve hizmetlerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

05.07.2024 10:42  Güncelleme: 10:47
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Antalya'da Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yolda incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yolu ulaşıma açarak, bölgede 8 yıldır yaşanan çileyi ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Kepez Belediyesi, Habibler Mahallesi 5566 Sokak'taki başlattığı yol açma çalışmasını tamamladı. Gecekondu işgalinden dolayı sokağın yaklaşık 200 metrelik bölümünün batı kısmı, önceki yıllarda imar planı notuna göre genişletilememişti. Fen İşleri Müdürlüğü, genişliği 30 metre, uzunluğu 560 metre olan sokağın imar planına göre açılamayan bölümünü, gecekondu işgalini kaldırarak, genişletti. Toprak işleri ve ince tesviye çalışmalarından sonra 15 metre genişletilen yola, 250 ton sıcak asfalt serildi. Sokağın bu bölümünün kaldırımı da yapıldı. Yol yapımıyla hem 5566 Sokak imar planına uygun hale getirildi hem de bölgedeki ulaşım rahatlatıldı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, bürokratlarıyla yapımı tamamlanan sokakta incelemelerde bulundu. Başkan Mesut Kocagöz, asfalt çalışmasını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü personeline, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve kolaylıklar diledi.

"8 yıldır yaşanan çileyi bitirdik"

Açıklamasında, 5566 Sokak'ın bir bölümünün gecekondu sorunundan dolayı 8 yıldır ulaşıma açılamamasının bölge sakinleri için bir çile olduğunun altını Başkan Kocagöz, "Hak sahibine arsa tapusunu vererek, yolun genişletilmesine engel olan gecekonduyu tahliye ettik ve yolu ulaşıma açtık. Toprak işleri ve tesviye çalışmalarının tamamlanmasından sonra sokağın genişlettiğimiz bölümünün sıcak asfaltını ve kaldırımını yaptık. 250 ton sıcak asfalt uygulaması ve parke kaldırım çalışmasıyla araç ve yaya yollarını güvenli ve konforlu hale getirdik. Yağmur sonrası oluşabilecek sel baskınlarını önüne geçmek amacıyla bölgede çalışma da yapacağız. Habibler ve diğer mahallelerimizde yol yapımı, asfalt, kaldırım, yol bakım ve onarım çalışmalarımızı artarak devam edecek" ifadesini kullandı.

Dar bölümü genişletilen 5566 Sokak, Adnan Kahveci Caddesi, Düden Caddesi ve Sütçüler Caddesi'ne; Selçuklular Caddesi'yle de Süleyman Demirel Bulvarı'na ulaşım imkanı sağlıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kepez Belediyesi, Habibler Mahallesi'ndeki Yolu Ulaşıma Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kepez Belediyesi, Habibler Mahallesi'ndeki Yolu Ulaşıma Açtı - Son Dakika
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