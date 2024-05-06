Kepez Belediyesi Meclisi, Haciz İşlemini Kredi Teminat Mektubu ile Çözdü - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediyesi Meclisi, Haciz İşlemini Kredi Teminat Mektubu ile Çözdü

Kepez Belediyesi Meclisi, Haciz İşlemini Kredi Teminat Mektubu ile Çözdü

Kepez Belediyesi Meclisi toplantısında, önceki yönetim döneminde açılan davalardan dolayı belediyeye haciz yapılması işlemi, kredi teminat mektubu ile çözüldü. Meclis, 100 milyon TL'ye kadar yurt içinde yerleşik kamu ve özel bankalardan teminat mektubu alınmasına ilişkin maddeyi oy birliğiyle kabul etti.

06.05.2024 18:16  Güncelleme: 18:21
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Kepez Belediyesi Meclisi toplantısında meclis üyeleri, önceki yönetim döneminde açılan bazı davalardan dolayı belediyeye haciz yapılması işlemini kredi teminat mektubu ile çözdü.

Kepez Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısında 9 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında önceki yönetim döneminde belediye aleyhine adli ve idari yargı makamlarınca açılan davalar sonucunda belediyenin tüm banka hesaplarına uygulanan haczi kaldırmak için 100 milyon TL'ye kadar yurt içinde yerleşik kamu ve özel bankalardan teminat mektubu alınmasına ilişkin madde oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerine geçilmeden önce söz alan Belediye Başkan Vekili Altekin, "Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz'ün sizlere selam ve sevgilerini iletiyorum. Kendisi mecliste alacağımız kararların Kepez halkımız için hayırlı olmasını diliyor ve hepinize selamlarını sunuyor" dedi.

Nisan ayı toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve oylanmasının ardından 2023 yılı taşınır kesin hesabı ile 2023 yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesine geçildi. İlk oturumda Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen taşınır kesin hesabı ile bütçe kesin hesabı meclisin ikinci oturumunda komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis gayri nakdi kredi yetkisi verdi

Mayıs ayı meclis toplantısının bir diğer gündem maddesi de gayri nakdi kredi teminatı oldu. Önceki yönetim döneminde belediye aleyhine adli ve idari yargı makamlarınca açılan davalarda ödeme yapılması için davaların kesinleşmesi bekleniyordu. Ancak ilk derece mahkemesi karaları ile çıkan bedeller davacı taraflarca kesinleşme şartı beklenilmeksizin icraya konu edildi. Kepez Belediyesi'nin tüm banka hesaplarına, taşınır ve taşınmazlarına, 3. kişilerdeki alacaklarına haciz konuldu. Kepez Belediyesi, bu konudaki mağduriyetin önüne geçilebilmesi ve söz konusu davaların kesinleşmesine kadar geçecek sürede kullanılmak üzere 100 milyon TL'ye kadar yurt içinde yerleşik kamu ve özel bankalardan teminat mektubu alınması için meclisten yetki istedi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun onay verdiği rapor mecliste görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclisin 1. oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen gündem maddeleri, meclisin 2. oturumunda oy birliğiyle kabul edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kepez Belediyesi Meclisi, Haciz İşlemini Kredi Teminat Mektubu ile Çözdü - Son Dakika

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