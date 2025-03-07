Kepez Belediyesi'nden Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 95. Yılı İçin Yapay Zeka Destekli Film - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediyesi'nden Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 95. Yılı İçin Yapay Zeka Destekli Film

Kepez Belediyesi\'nden Atatürk\'ün Antalya\'ya Gelişinin 95. Yılı İçin Yapay Zeka Destekli Film

Kepez Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95. yıl dönümünde yapay zeka teknolojisi kullanarak görsel bir deneyim sundu. Filmde, Atatürk'ün 1930 yılı seyahati ve önemli anları canlandırıldı.

07.03.2025 13:27  Güncelleme: 13:39
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Kepez Belediyesi yapay zeka teknolojisi ile Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95'nci yıl dönümünü etkileyici bir filme dönüştürdü.

Antalya'nın Kepez Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart'ta Antalya'ya gelişini bugünün teknolojisiyle buluşturdu. Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95'nci yıl dönümünü, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün talimatı üzerine unutulmaz bir filmle taçlandırdı. Atatürk'ün en sevdiği parçalardan biri olan Fikrimin İnce Gülü şarkısının eşlik ettiği videoda, Kepez'in girişinde bulunan Türkiye'nin en büyük ikinci Atatürk maskının kuş bakışı görünümüne yer verildi.

Filmde, 6 Mart 1930'da Atatürk'ün Kepez Varyantı'ndan siyah Mercedes Sindelfingen aracıyla inişi, Antalya halkı ile buluşma anı, çatık kaşları ve ufka bakan deniz mavisi gözleri canlandırıldı. Atatürk'ün zarif giyim tarzına da dikkat çekilen filmde, şık takım elbisesi, beyaz gömleği, kravatı ve parlak siyah ayakkabılarıyla Antalya'ya adım atışı canlandırıldı. Filmde ayrıca Atatürk'ün Antalya Evi'nden halkı selamlaması, Antalya Limanı'na geçişi, vapurla falezleri gezmesi ve Ulu Önder'in Erenkuş Mevkii üzerinde "Hiç şüphe yoktur ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" sözünü söylediği anlar da yeniden hayat buldu.

Milli Mücadele sonrası Anadolu'yu karış karış gezen ve Cumhuriyet'i inşa eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 95 yıl önce Antalya'da büyük bir sevgiyle karşılanmıştı. O dönemden bugüne kalan fotoğraflar ve anılardan esinlenerek gerçekleştirilen bu yapay zeka destekli film, tarihe ışık tutan çarpıcı bir görsel deneyim sundu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında Antalya'ya gelişini ilk günkü heyecanla yaşadık. Bu güzel duyguları, günümüzün teknolojisi ile buluşturduk. Gelecek nesillerimize ve Kepezimize armağan olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kepez Belediyesi'nden Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 95. Yılı İçin Yapay Zeka Destekli Film - Son Dakika

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