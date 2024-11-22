Kerkük Nüfus Sayımı İptal Edilsin

Politika

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, " Irak'ta yapılan nüfus sayımı, Kerkük'te ortaya çıkan şaibelerden dolayı hiç değilse Kerkük özelinde iptal edilmelidir." dedi.

Ergun, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Irak'ta 1987'den bu yana ilk kez genel bir nüfus sayımı gerçekleştirildiğini ve buna yönelik sürecin devam ettiğini söyleyen Ergun, Kerkük'teki sayımda bazı usulsüzlükler yapıldığına yönelik haberler geldiğini aktardı.

Nüfus sayımına saatler kala Erbil ve Süleymaniye'den 300 bine yakın kişinin Kerkük'e getirildiği ve sayım bitince şehirden ayrıldıkları yönünde bilgiler olduğunu anlatan Ergun, "Buradaki amaç; Kerküklü olmayan kişilerin nüfus sayımıyla Kerkük nüfusuna kaydettirilerek, seçimlerde oy kullanmalarının önünü açmaktır. Böylece tarihi Türkmen kenti Kerkük'ün sadece demografik kimliğinin değil, yönetimin de değiştirilmesi amaçlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ergun, Türkmenlerin yalnız olmadığının altını çizerek, "Irak'ta yapılan nüfus sayımı Kerkük'te ortaya çıkan şaibelerden dolayı hiç değilse Kerkük özelinde iptal edilmelidir. İktidar bu konuda harekete geçmeli ve bu oldubittiyi engellemelidir." şeklinde konuştu.

Kerkük'ün Türk kimliğinin korunmasının, kendileri için "namus ve haysiyet meselesi" olduğunu dile getiren Ergun, "Türkmenler, Kerkük'ün asli ve vazgeçilmez sahipleridir. Bu geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle olacaktır." ifadelerini kullandı.