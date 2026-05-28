Kerkük'te Türkmen Bakanlık Müjdesi

Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağaoğlu, "Bakanlık kabinesinde kesinlikle bir Türkmen bakanı oluyor. 3 tane bakanlık arasında dönüyor şu anda pazarlık. Biri illerden sorumlu devlet bakanı, biri dışişlerinden sorumlu devlet bakanı, biri de kadın aile bakanlığı. Üçünden birini yüzde yüz alacağız Allah'ın izniyle" dedi.

Kerkük Vilayet Meclisi'nin 16 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen oturumunda Kerkük Valisi olarak seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, İhlas Haber Ajansı'na özel röportaj verdi. Ağaoğlu, "Öncelikle Kurban Bayramı münasebetiyle bütün İslam aleminin ve özellikle Türk milletinin bayramını kutluyorum. Allah'tan inşallah hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bildiğiniz üzere biz Osmanlı devleti yıkıldıktan sonra bugüne kadar Kraliyet dönemi, Cumhuriyet dönemi, Saddam Hüseyin'in diktatör dönemi, 2003'ten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu ile işgal edilen Irak'ta her zaman, bütün müteakip hükümetlerde asimile politikasıyla karşı karşıya kaldık. ve hiçbir zaman yüksek makam, yüksek mevki, yüksek görevlerde yer almadık. Tabii ki biraz emperyalist güçlerin de etkisi vardı. Her zaman bir Türk korkusu vardı açıkçası. Biz o topraklarda yüz yıldan beri mücadele ediyoruz. Katliamlara maruz kaldık, zorluklara maruz kaldık, kimliğimizi yitirmedik. ve bugüne kadar her zaman o topraklarda milli mücadelemizi sürdürdük. Geçen yıl Nisan ayında ben Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanlığına geldikten sonra milletimize bir söz verdim. Dedim 2026'da Allah'ın izniyle Türk yılı olacaktır ve Türkmenlerin yılı olacaktır Irak'ta" diye konuştu.

"Biz dedik ki, bakınız Türkiye'yi örnek alın"

Ağaoğlu, "2025 yılında parlamento seçimleri oldu. Biz o seçimlerde de çok şükür Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesiyle 3 tane milletvekili kazandık. Bağdat'ta etkili siyaset oluşturmaya başladık. Oyunun bir parçası değil, biz oyun kurmaya başladık. Şii, Sünni, Kürt demeden herkesle görüşmelere başladık. Siyasi kitle başkanlarıyla görüştük. Devlet İttifakı koalisyonu toplantılarına katıldım ben Türkmenleri temsilen. ve biz orada bir mesajımız vardı. Biz denge siyasetinden bahsettik. Adaletin olması gerektiğini ve eşitlik olması gerektiğini. Kürt, Arap, Türkmen, Sünni, Şii, Hristiyan demeden bu topraklarda bir olmazsak Siyonistlerin oyunlarına hedef olacağız. Ki biliyorsunuz son aylarda Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail, İran'a yönelik bir savaş ama Irak da o bir payını aldı. Lübnan'da aynı olay oldu. ve bu hala devam ediyor, yani o kriz hala devam ediyor. Hürmüz sıkıntısı devam ediyor. Biz de dedik ki, bakınız Türkiye'yi örnek alın. Bugün Türkiye'de bir barış süreci var" şeklinde konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü dış politikası olmasaydı bunu başaramazdık"

Türkiye'nin güçlü dış politikası olmasaydı bunları başaramayacaklarını ifade eden Kerkük Valisi Ağaoğlu, "Bugün Türkiye'de farklı bir politika var ve hedef de Türkiye'nin bekasıdır. Milletin bekasıdır. Milletin bekası hedef olunca gerisi teferruattır. Bugün biz de Irak içerisinde eğer bu şekilde ayrıma devam edersek bu ülke yıkılır ve fitne tohumlarına, fitne oyunlarına karşı İsrail, Amerika gelip burayı da işgal eder. Eğer böyle bir senaryoyla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız bugün Hristiyanlara da sahip çıkın, Türkmenlere de sahip çıkın, bütün diğer azınlıklara sahip çıkın. Bunlar bizim için önemli bir husustur. Birlik önemli bir mesajdır. ve herkesi ikna ettik. Ama burada da bir gerçek vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü dış politikası olmasaydı son yıllarda ve açıkçası Türk kurumlarının da desteği olmasaydı orada bunu başaramazdık. Bugün Türkiye ne kadar güçlüyse dış Türkler o kadar güçlüdür. Ayakta kalabiliyor ve oyun kurabiliyor ve söz sahibi olabiliyor. Bunu da 2026'da valilik alma konusunda gördük ve yaşadık. ve çok şükür diyorum 102 yıl sonra Kerkük'te ilk Türkmen valisi olarak seçildik" dedi.

"Biz Türk'e yakışanı yaparız, biz bize yakışanı yaparız"

Görevini Türk'e yakışır şekilde yapacağını ifade eden Ağaoğlu, "Bugün seçildiğimiz günden de bugüne kadar yaklaşık bir ay birkaç gün oldu, şunu söyledik. Bakınız adaletin tecelli etmediği bir devlet yıkılmaya mahkumdur. Biz adaletli olacağız. Birileri bizi eleştiriyor. Araplar vali oldu da yapmadı, Kürt vali oldu da yapmadı. Biz Türk'e yakışanı yaparız. Biz bize yakışanı yaparız. Biz Kürt semtlerine, Arap semtlerine, ilçelere, kasabalara her yere o adaleti getireceğiz. Her yere eşit davranacağız. ve güçlü siyasi çalışmalarımızla Bağdat'ta ve yine buradaki kurumların desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bugün Allah'ın izniyle bayram biter bitmez Bağdat'ta bana söylenen, verilen söz. Başbakanın, yeni başbakan, eski başbakan, bütün siyasi kitle başkanları şunu dedi: 'Gözünüz aydın olsun, bakanlık da veriliyor sizlere.' Tabii o şu anda bir süreç vardır" ifadelerini kullandı.

"Bakanlık kabinesinde kesinlikle bir Türkmen bakanı oluyor"

Irak Bakanlık kabinesinde bir Türk bakanın yer alacağını açıklayan Kerkük Valisi Ağaoğlu, "Bakanlık kabinesinde kesinlikle bir Türkmen bakanı oluyor. Bu sadece şahsı, kimi seçeceğiz bakan olarak bir. Bir de 3 tane bakanlık arasında dönüyor şu anda pazarlık. Biri illerden sorumlu devlet bakanı, biri dışişlerinden sorumlu devlet bakanı, biri de kadın aile bakanlığı. Üçünden birini yüzde yüz alacağız Allah'ın izniyle. Bu da bizim inşallah daha da elimizi güçlendirir. Hem bugün Bağdat'ta bakanlık kabinesinde Türkmen bakanı var, Türkmenlerin, Türkmeneli'nin dertlerini oraya iletecek. Hem de Kerkük Valiliği bizde. O da çok önemlidir. İnşallah biz bize destek olan herkesi mahcup etmeyeceğiz. Orada adaleti göstereceğiz ve öyle bir hizmet yapacağız ki Kürt, Arap bundan sonra diyecek ki hep Türkmen valisi gelip görev yapsın" dedi. - ANKARA