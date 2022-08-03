Başkan Tanır, 'Kendimi evimde hissediyorum" - Son Dakika
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Başkan Tanır, 'Kendimi evimde hissediyorum"

03.08.2022 15:15
Başkan Tanır, 'Kendimi evimde hissediyorum"

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, geçtiğimiz günlerde göreve gelen Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan ve yönetimine ziyaret gerçekleştirdi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, geçtiğimiz günlerde göreve gelen Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan ve yönetimine ziyaret gerçekleştirdi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, 19.Olağanüstü Genel Kurulu'nda BAL-GÖÇ Genel Başkanlığı'na seçilen Prof. Dr. Emin Balkan ve yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu. Heyetlerin karşılıklı olarak tanışmasının ardından Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Başkanlık koltuğuna oturan Prof. Dr. Emin Balkan'a hayırlı olsun dileklerini ileterek hediye takdim etti. Ziyarette konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bal-Göç, göçmen camiasındaki sosyal olayları çözümlemek noktasında önemli bir misyonu yerine getirebilen bir oluşum. Bende bir göçmen olarak, buraya geldiğimizde kendimi evimde hissediyorum. Zor bir seçim süreci atlatıldı. Seçimin ardından Bal-Göç de ki birliktelikle başarının kaçınılmaz olacağını düşüyorum. Bal-Göç camiası uzak olduğumuz bir camia değil. Hem il bazında, hem ilçemiz bazında temaslarda bulunduğumuz bir kuruluş. Bu dönemde de her alanda, birlikte çalışmaktan, fikir üretmekten, mutlu olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Başkanımız Emin Balkan'ı ve kıymetli yönetimini tebrik ediyor, değerli Balkan camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Prof. Dr. Emin Balkan, tebrikleri kabul ederek Kestel Belediyesi ile birlikte her türlü işbirliğine hazır olduklarını ve gurur duyacaklarını belirtti. - BURSA

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Kaynak: İHA

Önder Tanır, Göçmen, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Tanır, 'Kendimi evimde hissediyorum' - Son Dakika

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