Kestel\'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünde Başkan Erol\'dan mesaj

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erol, "Kestel'imizin kurtuluşu aynı zamanda Bursa'mızın kurtuluşuna uzanan tarihi yürüyüşün de önemli dönüm noktalarından biri olmuştur" dedi.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 10 Eylül 1922'nin Kestel'in tarihinde bağımsızlığın ve vatan uğruna verilen büyük mücadelenin simgesi olduğunu belirtti. Başkan Erol, "10 Eylül, Kestel'imizin esaretten kurtulduğu, ay yıldızlı bayrağımızın bu topraklarda yeniden özgürce dalgalandığı gündür. Aradan geçen 104 yıla rağmen o büyük mücadelenin gururunu, heyecanını ve aziz hatırasını ilk günkü gibi yüreğimizde taşıyoruz" dedi.

Başkan Erol, "Kestel'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun"

Başkan Erol, mesajında, Kestel'in 8 Temmuz 1920'de başlayan ve iki yılı aşkın süren işgalin ardından 10 Eylül 1922'de özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"10 Eylül 1922, Kestel'imizin tarihine altın harflerle yazılmış bir bağımsızlık günüdür. İki yılı aşkın süren işgalin ardından, Büyük Taarruz'la başlayan zafer yürüyüşünde kahraman Türk ordusu Kestel'imize ulaşmış; Aksu-Kestel hattında verilen mücadelenin ardından bu topraklarda esaret sona ermiştir.

Kestel'imizin kurtuluşu aynı zamanda Bursa'mızın kurtuluşuna uzanan tarihi yürüyüşün de önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Kestel üzerinden ilerleyişini sürdüren kahraman Türk ordusu, 11 Eylül 1922'de Bursa'mızı da düşman işgalinden kurtarmıştır.

Bugün özgürce yaşadığımız bu toprakların her karışında ecdadımızın cesareti, fedakarlığı ve vatan sevgisi vardır. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, hangi şartlarda ve hangi bedeller ödenerek kazanıldığını unutmadan bu aziz vatana sahip çıkmak, tarihimize, değerlerimize ve bize bırakılan mukaddes emanete aynı kararlılıkla sahip çıkmaktır.

104 yıl önce Kestel'de yükselen bağımsızlık ruhu bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bizler de ecdadımızdan devraldığımız bu emaneti koruyarak Kestel'imizi daha güçlü yarınlara taşımak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kestel'imizin kurtuluşu için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Kestel'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun"