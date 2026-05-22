Kevin Warsh FED Başkanı Olarak Göreve Başladı
Kevin Warsh FED Başkanı Olarak Göreve Başladı

22.05.2026 20:50
Kevin Warsh, Beyaz Saray'da yemin ederek FED Başkanlığına resmen başladı. Trump, İran'ı eleştirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) yeni Başkanı Kevin Warsh, Beyaz Saray'da düzenlenen törende yemin ederek resmen göreve başladı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada, "İran, anlaşma yapmak için can atıyor. Bakalım ne olacak. Ama onları sert vurduk" dedi.

Beyaz Saray'da yeni ABD Merkez Bankası'nın (FED) yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yemin töreni gerçekleştirildi. Törene katılan ABD Başkanı Donald Trump buradaki açıklamasında, İran ile müzakere süreci ve Tahran yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Trump, "Venezuela'da yaptıklarımızı düşünün. İran'a yaptıklarımızı görüyorsunuz. İran, anlaşma yapmak için can atıyor. Bakalım ne olacak. Ama onları sert vurduk. Başka seçeneğimiz yoktu çünkü İran, nükleer silaha sahip olamaz. Bana sahip olamazlar" dedi.

"'Xi'ye dünyanın en büyük ordusuna sahibiz' dedim"

Trump, geçtiğimiz hafta Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete de değinerek, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile birlikteydim ve ona 'Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz' dedim. Buna pek itiraz etmedi. Size, çok iyi bir toplantı yaptığımızı söyleyebilirim" dedi.

Trump, ABD'nin dünyanın en büyük ordusuna sahip olduğunu ve 1,5 trilyon dolarlık bir askeri bütçe sunacaklarını açıkladı.

Trump'tan Warsh'a tebrik

Kendi döneminde ekonomide elde edilen başarılardan bahseden ve FED'in yeni Başkanı Warsh'ın yönetiminde ABD'nin geleceğine sınır biçilemeyeceğini söyleyen Trump, "Kevin, ailesiyle, eğitimiyle, geçmişiyle ve yaptığı her şeyle inanılmaz bir başlangıç yaptı. Kendisi, herkes tarafından saygı duyulan biri. O seviyede saygıya sahip olmak çok önemli" dedi.

ABD Başkanı'nın konuşmasının ardından törenin yemin kısmına geçildi. Warsh, yemin ettikten sonra kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Trump, yeni görevi nedeniyle Warsh'ı tebrik etti.

Warsh, 1987'de dönemin FED Başkanı Alan Greenspan'den bu yana Beyaz Saray'da yemin eden ilk Fed Başkanı oldu. - WASHINGTON

