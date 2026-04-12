Kılıç'tan Netanyahu'ya Sert Tepki

12.04.2026 10:30
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Kendi siyasi ömrünü uzatabilmek için savaşı, yıkımı ve masumların kanını araçsallaştıran savaş suçlusu Netanyahu'nun ve avanelerinin ülkemize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mesnetsiz ve gerçeklikten kopuk ithamlarla dil uzatması, izan dışı psikolojilerinin bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

"Kendi siyasi ömrünü uzatabilmek için savaşı, yıkımı ve masumların kanını araçsallaştıran savaş suçlusu Netanyahu'nun ve avanelerinin ülkemize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mesnetsiz ve gerçeklikten kopuk ithamlarla dil uzatması, izan dışı psikolojilerinin bir tezahürüdür. Nitekim zulmü kendine hak ve meşru görenlerden lehimize söz duymak da umudumuzu incitir. Gazze'de çocukları, kadınları ve sivilleri hedef alan, bölgeyi ateşe atan bir zihniyetin ahlak, hukuk ve insanlık adına söyleyecek tek sözü olamaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, sadece milletimizin hakkını değil, tüm mazlumların onurunu ve vakarını savunan güçlü bir liderdir. İftira, yalan ve provokasyonla hakikati iğdiş etmeye çalışanlar, eninde sonunda adalet önünde hesap verecektir."

Kaynak: AA

