Kılıç'tan Terörist Başı Açıklaması

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Eğer terörist başı, örgüte silah bırakma çağrısında bulunacaksa, bu çağrıyı İmralı'dan yapabilir. Mesaj versin istiyorlarsa tecritten çıkarsınlar, mesajını alsınlar. Bunun dışında terörist başının, Gazi Meclisimizin herhangi bir kürsüsünde konuşması değil telaffuz, tahayyül bile edilemez." ifadelerini kullandı.

Kılıç, partisinin genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında düzenlediği basın toplantısında, gündemde yer alan "yenidoğan çetesinin" büyük skandal olduğunu, bunun bir çete değil, yapılanın, katliamı yapanların bir cinayet şebekesi olduğunu söyledi.

2023 Mart ayında ihbar edilen çetenin soruşturmasının mayısta başlayarak, kamuoyunun bilgilendirilmesinin 2024'ün Ekim ayında yapıldığına işaret eden Kılıç, "Yenidoğan cinayet şebekesinin üzerine sonuna kadar gidilmelidir." dedi.

Suat Kılıç, yenidoğan çetesinin araştırılarak, bütün bağlantılarının ortaya çıkarılması için TBMM'de bir araştırma komisyonunun kurulması teklifinde bulunduklarını belirterek, muhalefet partilerinin bu yöndeki girişimine hükümet ortaklarının da destek vermesini istedi. Kılıç, söz konusu hastaneleri kapatarak, sorumluları yargı önüne çıkarmanın bu çeteden başlı başına hesap sormak için kafi olmadığını vurguladı.

"Tecrit koşulları değiştirilebilir"

İsrail'in Gazze'ye saldırına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kılıç, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın da bu saldırılarda yaşamını yitirdiğini anımsattı. Kılıç, Sinvar'a rahmet dileklerinde bulunarak, İsrail'in soykırımına karşı İslam dünyasının tek ses olabilirse bu cinayetleri işleyecek gücü kendisinde göremeyeceğini ifade etti.

Kılıç, Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Daron Acemoğlu ve Superbike Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerine ilişkin sorusu üzerine Kılıç, şu yanıtı verdi:

"Tecrit koşulları değiştirilebilir, tecrit altındaki her hükümlüyle ilgili bunu yapma yetkisi Adalet Bakanı'nın elindedir. Adalet Bakanı istiyorsa, hükümetin bu yönde bir irade, eğilim ve isteği varsa terörist başıyla ilgili olarak da tecrit koşullarını yumuşatabilirler. Eğer terörist başı, örgüte silah bırakma çağrısında bulunacaksa bu çağrıyı İmralı'dan yapabilir. Mesaj versin istiyorlarsa tecritten çıkarsınlar, mesajını alsınlar. Bunun dışında terörist başının, Gazi Meclisimizin herhangi bir kürsüsünde konuşması değil telaffuz, tahayyül bile edilemez. Meşru muhatap aranıyorsa, minderden kaçmalarına gerek yok, meşru muhatap TBMM'deki DEM Partililerdir. Onlar da zaten Meclis'tedir, kürsü önlerindedir, yapacakları açıklama için mikrofonu ellerinden alan, konuşmalarına mani olan kimse yoktur. Konuşsunlar silah bırakma çağrısında bulunsunlar."