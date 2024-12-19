Kılıç\'tan Yükseköğretim Bursuna Talep

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, yükseköğretim burslarının arttırılmasını talep etti.

Kılıç, partisinin gençlik kolları üyeleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredilerin yetersiz olduğunu söyledi.

Öğrencilere verilen kredi ve bursun 3 bin lira olarak açıklandığını, bu parayla geçinilemeyeceğini belirten Kılıç, "Bu aslında 'paran yoksa okuma' demektir. Parlak gençlerimiz parasızlık yüzünden okullarını yarıda bırakıyor." dedi.

Kılıç, "iktidarın yoksul gençlerin eğitim hakkını elinden aldığını, üniversitelerin kapısının bu gençlere kapandığını" savunarak, yükseköğretim burslarının arttırılması talebinde bulundu.

Öğrenci yurtlarının da yetersiz olduğunu, iktidarın gençlere insani şartlarda barınmayı çok gördüğünü öne süren Kılıç, mezunların da iş bulamadığı için çareyi yurt dışına gitmekte aradığını söyledi.

Kılıç, 30 yaş altındaki her 100 gençten 27'sinin eğitim ve istihdamın dışında olduğunu ifade etti.

Hükümetin söz vermesine rağmen mülakatları kaldırmadığını, iş başvurusu sırasında sınavlarda başarılı olan gençlerin mülakatlarda elendiğini iddia eden Kılıç, "Bu iktidar, gencine eğitim ve iş olanağı sağlamayan iktidardır. Bu iktidarın işi her şeyi yandaşına verip halkın evlatlarının umudunu çalmaktır." diye konuştu.