Kılıçdaroğlu: Aday belirleme sürecinde Lütfü Savaş\'ın yıpratılması doğru değil

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday belirleme sürecini daha sağlıklı yapılmasını isterdim. Aday belirleme sürecinde Lütfü Savaş beyin, bu kadar yıpratılması doğru değil" dedi.
Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Olağanüstü kurultay toplama girişiminiz var mı? Dönüyor musunuz?" sorusuna, "Yok hayır öyle bir şey yok. CHP'nin başarılı olması için tabii bizim de arzumuz, herkesin ortak arzusu. Bazı engeller var her siyasi partinin önünde engeller vardır. CHP'nin önünde de engeller vardı. Başarılı olması için herkes elinden geleni yapıyor" diye cevap verdi.
Size partiden davetler var. Katılmayı düşünüyor musunuz? sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet çağrı var söyleniyor zaman zaman. İfade ediliyor ama ben bu çağrının bugün için çok doğru olduğunu sanmıyorum" dedi.
"Ama yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa o zaman tabii doğal olarak oturup hep beraber masaya yatırıp, neden başarı sağlanamadı diye düşünür, tartışılır yani"
'31 Mart Yerel Seçim sonrası CHP'de neler olur?' sorusuna Kılıçdaroğlu, "Yani yerel yönetim seçim sonuçlarına bakılır. Yerel seçimlerde başarı sağlanırsa hep beraber alkışlarız. Ama yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa o zaman tabii doğal olarak oturup hep beraber masaya yatırıp, neden başarı sağlanamadı diye düşünür, tartışılır yani" diye konuştu.
"Şöyle bizim partinin geleneğinde görüş sorulmazsa partinin eski genel başkanları görüş beyan etmezler"
Belediye başkan adayları nasıl buldunuz? Aday belirlemede sizin fikriniz sordular mı? sorusuna Kılıçdaroğlu şu şekilde cevap verdi:
"Yok hayır. Şöyle bizim partinin geleneğinde görüş sorulmazsa partinin eski genel başkanları görüş beyan etmezler. Yani ben de aynı geleneği sürdürüyorum. Eğer bir görüş sorulsaydı düşüncelerimi ifade ederdim. O sorulmadığı zaman tabii doğal olarak biz partinin iradesine saygı gösteririz yani."
"Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız"
Aday belirleme sürecinde en çok rahatsız eden ne oldu sorusuna Kılıçdaroğlu, "Şöyle aday belirleme sürecini daha sağlıklı yapılmasını isterdim. Aday belirleme sürecinde Lütfü Savaş beyin, bu kadar yıpratılması doğru değil. Doğru değil yani. Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız" dedi.
"Parti içi sorunları onlar bizim kendi iç sorunlarımız"
CHP de şimdi sizden sonra Ekrem Bey bir yerde Özgür Bey bir yerde. Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi kuran parti. CHP ikili yapılıyı kaldırır mı? sorusuna Kılıçdaroğlu şu şekilde cevap verdi:
"Ben parti içi sorunları hiç konuşmadım. Parti içi sorunları onlar bizim kendi iç sorunlarımız. Bu tür sorulara cevap vermiyorum zaten. " - ANKARA
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu: Aday belirleme sürecinde Lütfü Savaş'ın yıpratılması doğru değil - Son Dakika
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