Kılıçdaroğlu: Az kaldı, Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek - Son Dakika

Türkiye'de var olan sorunlardan bahseden Kılıçdaroğlu, seçimi işaret ederek, "İki dünya oluştu Türkiye'de. Bir sarayın dünyası bir de sarayın dışındaki dünya. Arada 180 derece fark var. Biz halkın dünyasıyla ilgileniyoruz, var olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Az kaldı, Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek ve Türkiye yeni bir sürecin içine girecek. Bu memlekete huzuru, güzelliği getirmeye kararlıyız. İnşallah dostlarımızla birlikte getireceğiz" dedi.

Satırbaşları ise şöyle:

- Bugün çok güzel bir tesisi hizmete açıyoruz. İstanbul kadim bir kent. İstanbul'a ve İstanbulluya hizmet etmek ayrıcalıklı bir olay. 16 milyon insanı mutlu edeceksiniz, 16 milyon insanın yarattığı sorunları onların haberi olmadan çözeceksiniz.

- İstanbul, dünyanın gözbebeği olan bir kent. Bu kentte yaşarken doğanın tahrip edilmesini istemezler. 1971-1982 yılların İstanbul'da yaşadım. Çok yeşil alan vardı. Bugün biraz acı ama beton ormanına dönüşen bir İstanbul var. Böyle bir İstanbul'u sayın başkan devraldı şimdi İstanbullular için yeşil alan yaratmaya çalışıyorsun. İstanbullunun doğayla barışık olması için elinden gelen çabayı gösteriyorsun. Bu çabaya bütün Türkiye tanık.

- Yatırım yaptıklarını söylüyorlar. Yollar, köprüler, hastaneler yaptıklarını söylüyorlar ama bu yatırımlar benim vergilerimle yapılmalı benim torunlarım borçlandırılarak değil. Yatırım yapılıyor gayet güzel. Kaça yapıyorsunuz? 'Ticari sır' yanıtı veriliyor. Devletin şeffaf, saydam olması lazım.

"KARA KIŞ FONU KURUN"

Önümüzde zor bir süreç olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomideki ciddi bozulmanın belediyelerin yapacağı yatırımlar üzerinde negatif etkisi olacağı yönünde ifadeler oldu. Daha ötesi bu kışı vatandaş nasıl geçirecek? Her siyasetçinin üzerinde durması gereken temel konulardan biri budur. Asgari ücretli bu kışı nasıl geçirecek? Bir Kara Kış Fonu kurun dedim. Bu fon vatandaşın kışı rahat geçirmesini sağlayabilir dedim. Kaynak, yer, imkan söyledik. Ekonomi belli bir şekilde rayına girerse vatandaşlarımız bir nebze rahat atlatabilirler dedim.

Belediye başkanlarımız var olan hükümetin yapmadığını yapmaya çalışıyorlar. Belediye başkanlarımız kendi beldelerinde eğer bir çocuğun yatağa aç girdiğinin tanığı olurlarsa ya da duyarlarsa tamamının yardımına koşmak bizim görevimizdir."

"AZ KALDI..."

Türkiye'de iki dünya oluştuğunu öne süren Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle tamamladı.

"İki dünya oluştu Türkiye'de. Bir sarayın dünyası bir de sarayın dışındaki dünya. Arada 180 derece fark var. Biz halkın dünyasıyla ilgileniyoruz, var olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Az kaldı, Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek ve Türkiye yeni bir sürecin içine girecek. Bu memlekete huzuru, güzelliği getirmeye kararlıyız. İnşallah dostlarımızla birlikte getireceğiz."