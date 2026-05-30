CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP kurultayı hakkındaki kararı sonrası "Halkla Bayramlaşma" programı gerçekleştirmek üzere parti genel merkezine geldi.
Genel merkezde partililerle bayramlaşacak olan Kılıçdaroğlu, saat 12.40'ta Çukurambar'daki evinden çıktı.
Evinin önünde bekleyen ve kendisini alkışlayan partililerle selamlaşan Kılıçdaroğlu, makam aracına binerek konutundan ayrıldı.
Saat 12.50'de genel merkeze gelen Kılıçdaroğlu, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganıyla karşılandı ve partililer tarafından makam aracına karanfil bırakıldı.
Parti otoparkından giriş yapmasının ardından 12. katta bulunan makam odasına geçen Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te "Halkla Bayramlaşma" programı gerçekleştirecek.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu, Bayramlaşma İçin Genel Merkezde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?