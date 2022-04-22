Kılıçdaroğlu evinin mutfağından konuştu: Beşli çetelerin ve saray sosyetesinin duyması için elektrik faturamı ödemedim - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu evinin mutfağından konuştu: Beşli çetelerin ve saray sosyetesinin duyması için elektrik faturamı ödemedim

22.04.2022 10:34
Kılıçdaroğlu evinin mutfağından konuştu: Beşli çetelerin ve saray sosyetesinin duyması için elektrik faturamı ödemedim

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin ekonomi politikasındaki yanlışları geniş kitlelere duyurmak için elektrik faturasını ödemediğinin altını çizerek, "21. yüzyılın Türkiyesi'nde evlerde elektrik yoksa, 4 milyon hanede elektrik yoksa, en azından koltuklarında rahat oturan beşli çetelerin de bilmesi gerekir, saray sosyetesinin de bilmesini istedim. Bu kararı eşimle beraber aldık ve bu kararı 1 hafta boyunca sürdüreceğiz.'' diye konuştu.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödememesinin ve elektriklerinin kesilmesi hakkındaki soruları yanıtladı.

"4 MİLYON AİLE ELEKTRİKSİZ KALDIĞINDA BEN NASIL SESSİZ KALABİLİRİM?"

Sene başında yapılan zamlar sonucu vatandaşın büyük sıkıntılar yaşadığını vurgulayan CHP lideri, "4 milyon ailenin elektriği kesildi. 2022'nin başından itibaren gelen olağanüstü zamları da kattığımızda rakamın büyük olduğunu düşünüyorum. Ama açıklamıyorlar. Eğer siz o ailelerin dramını yaşarsanız ve onların sesi olursanız siyasetçi olarak işinizi yapmış olursunuz. 4 milyon aile elektriksiz kaldığında ben nasıl sessiz kalabilirim. Ben onların derdine derman olmak için, sorunlarını geniş kitlelere duyurmak için, ekonomi politikasının hangi felaketleri getirdiğini topluma anlatmak için yaptım." dedi.

"SARAY SOSYETESİNİN BİR ELİ YAĞDA BİR ELİ BALDA"

"Saray sosyetesi" diyerek iktidara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu kararı eşimle beraber aldık ve bu kararı 1 hafta boyunca sürdüreceğiz. 21. yüzyılın Türkiyesi'nde evlerde elektrik yoksa, 4 milyon hanede elektrik yoksa, en azından koltuklarında rahat oturan beşli çetelerin de bilmesi gerekir, saray sosyetesinin de bilmesini istedim. Sizin bir eliniz yağda bir eliniz balda. Biz geniş kitlelere sesimizi duyurduk da acaba saray duydu mu? Sarayın oligarkları duydu mu, beşli çeteler duydu mu?" sorusunu da yöneltti.

AK PARTİ'YE YAKIN ARKADAŞLAR UCUZ KAHRAMANLIK PEŞİNDE"

Hükümete yakın bazı isimlerin "Bırakın faturayı ödeyeyim" diyerek şov peşinde koştuğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, " AK Parti'ye yakın bazı arkadaşlar, 'Biz sizin elektrik faturanızı ödeyelim' diyerek ucuz kahramanlık yapıyorlar. Hala ne yaptığımı, niçin yaptığımı kavrayamamışlar. Elektrik faturası dediğiniz benim için düşük bir rakam ama bu faturayı ödeyemeyen milyonlar var, bundan haberleri yok. Bu ülkede insanlar mağdur oluyorlarsa mağdurun sesi olmak gerekiyor. Mağdurlar, gelir seviyesi düşük olan insanlar. Büyük ölçüde kentin varoşlarında yaşıyorlar ve seslerini duyuramıyorlar. İktidar sahiplerinin bu sesi duyması lazım." diye konuştu.

YORUMLAR (3)
  • Sinan Boskurt: 1 hafta ödemeyeceK of neymiş destek olmus senin eletirik konusundaki adaletişni urfada acıkladın urfaya bedava vermekmiş kalkmıs adalet diyosun lan adamlar ömür boyu kacak kullandılar zaten birde bedava eletirik mi vercen urfaya felan Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Sevket Akkus: 4 milyon aile eletriksiz kaldiginda yapacagin tek sey isten cikardiklarinizi tekrar ise almak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu evinin mutfağından konuştu: Beşli çetelerin ve saray sosyetesinin duyması için elektrik faturamı ödemedim - Son Dakika


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