Kılıçdaroğlu çevrecilerin direndiği Akbelen'de! Hedefinde yine 'Beşli çete' vardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için ağaçlarını kesmeye başladığı Akbelen Ormanı'ndaki çevrecileri ve köylüleri ziyaret etti. CHP'deki değişim hareketine katılan Grup Başkanı Özgür Özel'i de yanına alan Kılıçdaroğlu, "Ben boşuna mı 'beşli çeteler' diyorum. Boşuna mı, 'bu beşli çeteler bu milletin kanını emiyor' diyordum. Bunun için söylüyordum." ifadelerini kullandı.

"DERDİNİZİ ANLATMANIZ ÖNEMLİ"

Burada köylülerin ve çevrecilerin tepkilerini dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra şunları söyledi: "Sizin verdiğiniz mücadeleyi yakından takip ediyorum. Bunu bilmenizi isterim. Buraya geliş nedenim, davayı yeni öğrendiğim için değil. Sizin sesinizi, sizin bizzat mikrofonu alarak derdinizi anlatmanıza imkân sağlamak içindir. Benim Ankara'da konuşmamın çok önemi yok. Sizin konuşmanız önemli. Sizin, derdinizi anlatmanız önemli. Çünkü derdi ve sorunu yaşayan sizsiniz. Mağdur olan, haksızlığa uğrayan sizsiniz. Çamınızı koruyan sizsiniz. Ama bu çam, bu ağaç sadece sizin ağacınız değil; 85 milyonun ağacıdır bu ağaç. Bu ağacın ömrü hepimizden çok daha fazladır.

Bu ülkede ormanın ne olduğunu, ormanda yaşayanların ne olduğunu, ekosistemi, bütün bunların hepsini bilen birisiyim. Çünkü bu orman sadece ağaç değil. O ormanda kuşlar, kurtlar, kaplumbağalar; binlerce ama binlerce canlı var. Her birisinin hakkını ve hukukunu korumazsak, o zaman görevimizi yapmamış oluruz. Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz. Ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz.

"KARDEŞİNİZ YANINIZDA"

Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor. Ben boşuna mı 'beşli çeteler' diyorum. Boşuna mı, 'bu beşli çeteler bu milletin kanını emiyor' diyordum. Bunun için söylüyordum. Siz sanmayın ki sadece burada oluyor bunlar. Türkiye'nin hangi coğrafyasına gitseniz benzer olaylar var. Ama siz direndiniz ve direniyorsunuz. Direniyorsunuz, Kemal kardeşiniz sizin yanınızda."

KALABALIK BİR HEYETLE GİTTİ

Kılıçdaroğlu daha sonra ağaçların kesildiği bölgeye giderek, incelemede bulundu. Akbelen Ormanı'nda, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer ve Eren Erdem, Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Milletvekilleri Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, Gökan Zeybek, Mahmut Tanal, Mustafa Sarıgül, Gizem Özcan, Utku Çakırözer, Mehmet Tahtasız, Barış Karadeniz, Sibel Suiçmez Elvan Işık Gezmiş, Hüseyin Yıldız, Aşkın Genç, Süreyya Öneş Derici, Cumhur Uzun, Orhan Sarıbal ve Namık Tan eşlik etti.