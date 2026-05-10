Kılıçdaroğlu, Çubuk'taki linç girişiminde yer alan Yakup Karakoç'la 'helalleşti'
Kılıçdaroğlu, Çubuk'taki linç girişiminde yer alan Yakup Karakoç'la 'helalleşti'

10.05.2026 17:30
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde kendisine düzenlenen linç girişimine karışan Yakup Karakoç'la bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kendisinden özür dileyip 'helallik' isteyen Karakoç'la kucaklaştı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2019 yılında CHP Genel Başkanıyken katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıda yer alan isimlerden Yakup Karakoç (78) ile bir araya geldi. Saldırı nedeniyle kendisine 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen Yakup Karakoç'un talebiyle yapıldığı öğrenilen görüşme, Kılıçdaroğlu'nun ofisinde gerçekleşti. Karakoç, görüşmede o gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade ederek, "Beni Kemal ağabeyimin yanına götürün. Ben yanına varayım, özür dileyeyim. Elini öpeyim" dediğini söyledi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, 'Estafurullah' yanıtını verdi. Karakoç, Kılıçdaroğlu'ndan özür dileyerek 'helallik' istedi. Kılıçdaroğlu da Karakoç'un özrünü kabul etti. İkili daha sonra kucaklaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz. Hatamız olur mu, kusurumuz olur mu? Elbette olur. Ama bu bir intikam duygusuna dönüşmemeli" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ankara, Son Dakika

