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Kılıçdaroğlu dakikalar içerisinde iki gaf birden yaptı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu dakikalar içerisinde iki gaf birden yaptı

13.01.2022 22:08

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Zonguldak'ta düzenlediği Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'nda konuştu. Dakikalar içerisinde iki gafa birden imza atan Kılıçdaroğlu'nu partililer düzeltti.

Zonguldak'taki temasları kapsamında muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında iki gafa imza attı.

PEŞ PEŞE İKİ HATA

Zonguldak'ın kömür rezervini söylerken "1.5 milyon ton rezerve sahibiz." diyen Kılıçdaroğlu'nu partililer uyardı. Hatasını düzelten Kılıçdaroğlu, "1.5 milyar ton rezerve sahibiz. Affedersiniz, haklısınız" ifadelerini kullandı.

"UZUN HASAN'IN TOPRAKLARINDAYIZ"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında ise, " Uzun Hasan'ın topraklarındayız" sözleri ile ikinci kez hata yaptı. Yine partililer araya girince Kılıçdaroğlu, "Affederiniz, Uzun Mehmet'in topraklarındayız" diyerek hatasını düzeltti.

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Uzun Hasan, Zonguldak, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu dakikalar içerisinde iki gaf birden yaptı - Son Dakika
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