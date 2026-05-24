Kılıçdaroğlu Destekçileri Afişi İndirdi

CHP Genel Merkezi'ne giren Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri Özgür Özel'in binada asılı afişini indirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde polis baskını sonrası CHP Genel Merkez binası tahliye edildi. Özgür Özel ve ekibinin genel merkezden çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, Özel'in genel merkez binasında asılı afişinin iplerini keserek indirdiler. - ANKARA
