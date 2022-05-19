Gençler Anıtkabir'e yürüdü - Son Dakika
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Gençler Anıtkabir'e yürüdü

19.05.2022 15:16

Gençler Anıtkabir'e yürüdüANKARA Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla binlerce gencin katılımıyla Büyük Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Gençler Anıtkabir'e yürüdü

ANKARA Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla binlerce gencin katılımıyla Büyük Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. Gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşliğinde Ankara Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Büyük Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. İstikameti Ankara Güvenpark'tan Anıtkabir'e olan yürüyüşe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Yürüyüş esnasında, gençler tarafından "hak, hukuk, adalet", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Atatürk gençliği görev başında" sloganları atılarak davullarla ritim tutuldu. Adana'dan İzmir'e, Tokat'tan Diyarbakır'a kadar Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen gençler ayrıca Gençlik Marşı ve Güzel Günler Göreceğiz şarkısını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüş ile geldiği Anıtkabir'in önünde, gençlere hitaben bir konuşma yaptı. "Gençlerin gönlündeki Cumhurbaşkanı" olarak anons edilen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında "Memurundan şoförüne, ev kadınından yaşlısına, gencinden engellisine kadar 84 milyon insan tek yürek olarak ikinci yüzyılda Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yeniden yaşatacağız. Çetelerin olduğunu biliyorum. 5'li çetelerin olduğunu biliyorum. SADAT'ların olduğunu biliyorum. Yuh çekmeyin. Biz hep beraber önümüzdeki çeteleri de SADAT'ları da ezeceğiz ve ezerek yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimse şunu unutmasın. CHP'nin dokularında Kuvay-ı Milliye'nin ruhu vardır. Biz de ne 5'li çetelere ne onların yandaşlarına ne de reislerine hiçbir zaman asla ve asla diz çökmeyeceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkarak çelenk bıraktı. Ardından Kılıçdaroğlu, alkış ve ıslıklar eşliğinde özçekim yapmak isteyen vatandaşlarla fotoğraf çekilerek sohbet etti.

Gençler Anıtkabir'e yürüdü
Gençler Anıtkabir'e yürüdü
Gençler Anıtkabir'e yürüdü
Gençler Anıtkabir'e yürüdü
Gençler Anıtkabir'e yürüdü
Gençler Anıtkabir'e yürüdü
Gençler Anıtkabir'e yürüdü
Gençler Anıtkabir'e yürüdü
Gençler Anıtkabir'e yürüdü
Gençler Anıtkabir'e yürüdü
Gençler Anıtkabir'e yürüdü
Gençler Anıtkabir'e yürüdü
Gençler Anıtkabir'e yürüdü
Gençler Anıtkabir'e yürüdü

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Kılıçdaroğlu, Gençlerle Anıtkabir'e Yürüdü: '84 Milyon Tek Yürek Olarak Türkiye'nin Bağımsızlık ve Özgürlük Mücadelesini Yeniden Yaşatacağız' Kılıçdaroğlu, Gençlerle Anıtkabir'e Yürüdü: '84 Milyon Tek Yürek Olarak Türkiye'nin Bağımsızlık ve Özgürlük Mücadelesini Yeniden Yaşatacağız' CHP'li Gençler Yarın Anıtkabir'e Yürüyecek CHP'li Gençler Yarın Anıtkabir'e Yürüyecek
Kaynak: İHA

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