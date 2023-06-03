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Kılıçdaroğlu: Görevi bırakacak mısınız sorusuna parti karar verir

Kılıçdaroğlu: Görevi bırakacak mısınız sorusuna parti karar verir

03.06.2023 10:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine verdiği röportajda genel başkanlığı sorgulanır hale gelmesi ve MYK üyelerinin istifası hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, görevi bırakacak mısınız sorusuna 'Ona parti karar verir tabi doğal olarak' yanıtını verdi. Partisinin olağan kurultayını seçim nedeniyle ertelediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, kurultayın yasalara göre yapılacağını ve Parti Meclisi'nin karar vereceğini belirtti.

Seçim sonrası sessizliğini bozan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

GÖREVİ BIRAKACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından genel başkanlığı da sorgulanır hale gelen Kılıçdaroğlu, "Görevi bırakacak mısınız?" sorusuna "Ona parti karar verir tabi doğal olarak" şeklinde yanıt verdi.

MYK ÜYELERİNİN İSTİFASI

MYK üyelerinin istifa etmelerini yorumlayan Kılıçdaroğlu, "CHP Parti Meclisi üyeleri her seçimden sonra olduğu gibi, bu seçim sonrası da doğal olarak kendileri istifa dilekçelerini verdiler. Daha önceki seçimlerde de veriyorlardı. Bu partimizde geleneksel bir durum. Parti Meclimiz de bugün (Cumartesi) toplanacak. Doğal olarak seçim sürecini konuşacağız. MYK da arkadaşlar görüşlerini ifade ettiler. Partimizin seçim süreci, yapılan harcamalar ve diğer konularla ilgili Merkez Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlara bilgi verildi. Her konu bütün ayrıntılarıyla ele alındı, konuşuldu. Onların soruları, görüşleri alındı. Artılarımız eksilerimiz değerlendirildi" dedi.

"OLAĞAN KURULTAYI YASALARA GÖRE YAPACAĞIZ"

Partisinin olağan kurultayını seçim nedeniyle ertelediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bundan sonraki süreci ise şöyle anlattı: "Olağan kurultayımızı yasalara göre yapacağız. Ona da Parti Meclisimiz karar verecek. Bunun için hukukçu arkadaşlarımız bir tarihlendirme yapıyor. O tarihlendirme içerisinde belli aşamalarda ilçe, il kongreleri, sonra kurultay yapılacak. Belli bir süreç var ve o süreç içerisinde bunları tamamlayacağız."

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Görevi bırakacak mısınız sorusuna parti karar verir - Son Dakika


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