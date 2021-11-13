Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından paylaştığı video mesajda, önemli değişimin kapıda olduğunu söyleyerek, "İktidarlar hep değişti; ama bu ülkenin makus tarihi hiç değişmedi. İşte bu yüzden hayatımın bu aşmasında iktidara gelmekten çok daha önemli bir vizyonum var. Bu ülkenin makus talihini değiştirmek istiyorum. Gitmekte olan bir iktidar var. Korkunç bir enkaz bırakarak gidiyorlar. Malum demokrasiyi yok ettiler, devletin kurumlarını yok ettiler ve halkı sefalete sürüklediler. Bunca olandan sonra sadece iktidarı değiştirmek yetecek mi bize? İktidarlar değiştikçe neden bu ülke gerçek bir demokrasiden ve müreffeh bir toplumdan sürekli uzaklaşıyor. Sadece AK Parti iktidarından bahsetmiyorum. Biz dahil geçmişte tüm iktidarlardan bahsediyorum. Bu devleti neden her gelen iktidar yıpratıyor? Bunun önemli bir nedeni var. Ülkemiz, yaralı insanların ülkesi. Farklı topluluklar çok farklı yaralar taşıyor. Bu kadar ağır yaralarımız var ki, ruhlarımız acı çekiyor. O kadar incinmişiz ki, hiçbirimiz geleceğe bakamıyoruz. Her iktidara gelen de bu yaraları kullandı. Tarihimizde de bunu en çok AK Parti hükumetleri yaptı. İnsanları birbirine düşürdü, nefreti körükledi. Bir grup insan zenginleştikçe zenginleşti. Bunun hesabını da verecekler" diye konuştu.

'ARTIK HELALLEŞME ZAMANI' Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine sadece iktidarı devralmanın yetmediğini belirtip, şöyle konuştu: "Ben ülkeme bir miras bırakmak istiyorum. Ben bu ülkenin artık huzura kavuşmasını ve önüne bakabilmesini istiyorum. Ben bundan sonraki yüz iktidarın da bu ülkeye ve insanına iyi gelmesini istiyorum. Ülkemizin iktidarlardan çok şifaya ihtiyacı var. Geçmişten gelen küslüklere ve öfkeye bağlı kalmaya devam edersek ülkemiz bu felaketleri gelecekte de yaşamaya mahkum olacak. Düşündüğümüzden daha güçlüyüz biz. Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyeceğimizi biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Ne pahasına olursa olsun toplumsal ilişkilerimizi güçlendirmek ve yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım. Ben ömrümde bu ülkede nefreti ve sevgiyi bolca gördüm. Sevgi hep daha güçlü oldu. Artık sevgiye bu savaşı kazandırma zamanı. Affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik istemeyi ve vermeyi başarmalıyız. Hep birlikte umuda, barışa ve sevince yürüyebilmek ancak birbirimizin yaralarını sararak mümkün olacak."

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