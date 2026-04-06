Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek

06.04.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’de kurultayın iptal edilmesi ihtimaline karşı kulislerde yeni senaryolar tartışılıyor. “Mutlak butlan” kararı çıkması halinde Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa döneceği, bazı belediye başkanlarının üyeliklerinin askıya alınacağı hatta Kılıçdaroğu'nun YSK'dan yerel seçimlerin yenilenmesini isteyebileceği konuşuluyor.

Ankara kulislerinde CHP için “mutlak butlan” ihtimali giderek daha yüksek sesle konuşulurken, kurultayın iptali halinde partinin yönetim yapısından yerel yönetimlere kadar geniş kapsamlı değişikliklerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN GERİ DÖNÜŞÜ GÜNDEMDE

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; kurultayın iptal edilmesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine dönebileceği belirtiliyor. Bu senaryoda, kurultay öncesi görev yapan Parti Meclisi’nin de yeniden göreve gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere bazı belediye başkanlarının üyeliklerinin, yargı süreçleri tamamlanana kadar askıya alınabileceği ihtimali de kulislerde konuşuluyor. Ancak mevcut Parti Meclisi dengeleri nedeniyle bu seçeneğin zayıf olduğu değerlendiriliyor.

BELEDİYELER İÇİN “SEÇİM YENİLENİR Mİ?” TARTIŞMASI

Kurultayın iptal edilmesinin yalnızca parti yönetimini değil, yerel yönetimleri de etkileyebileceği öne sürülüyor. Buna göre, kurultay sonrası aday gösterilerek seçilen belediye başkanları ve meclis üyelerinin hukuki durumu tartışmalı hale gelebilir. Bu durumda CHP'li yüzlerce belediyede seçimlerin yenilenmesi ihtimali dile getiriliyor.

"KILIÇDAROĞLU, YSK'YA BAŞVURUP YEREL SEÇİMİN İPTALİNİ İSTEYECEK"

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kazandığı 402 mahalli idarede tüm yerel seçimlerin (belediye başkanı, il ve ilçe meclisi) iptali için YSK'ya başvuracağı da iddialar arasında. Ancak böyle bir senaryoda, belediyelerin bugüne kadar aldığı kararların hukuki durumu da belirsizliğini koruyacağı için bu senaryoya Kılıçdaroğlu kanadının şimdilik mesafeli durduğu, “Yerel örgütlerde hakimiyet kurulmadan böyle bir adımın partiyi kaosa sürükleme olasılığının tartışıldığı” bildirildi.

YENİ PARTİ İDDİASI GÜNDEMDE

Kulislerde konuşulan bir diğer dikkat çekici senaryo ise yeni bir siyasi oluşum ihtimali. İddialara göre, kurultayın iptali halinde Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin yeni bir parti çatısı altında siyaset yapabileceği belirtiliyor.

Bu partinin başına Dilek İmamoğlu’nun geçebileceği ve farklı bir yönetim modeli oluşturulabileceği öne sürülüyor. Öte yandan, Özgür Özel ve ekibinin ise Kılıçdaroğlu ile uzlaşarak CHP içinde kalmayı tercih edebileceği iddia ediliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Engin Engo Engin Engo:
    kılıçtarolu akp ye teşekkür olarak il ve ilçe belediyelerini de verecek =) 4 3 Yanıtla
  • ünal yalçın ünal yalçın:
    Yahu böyle Yalan dolan haberlere karnı tok milletin. 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:57:00. #.0.5#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.