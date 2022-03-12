Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

12.03.2022 17:21
Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin benliğinde bulunan istiklal ve özgürlük arzusunun destanı olan İstiklal Marşı'mızın, TBMM tarafından kabulünün yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum."

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika


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