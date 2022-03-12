Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin benliğinde bulunan istiklal ve özgürlük arzusunun destanı olan İstiklal Marşı'mızın, TBMM tarafından kabulünün yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum."