Kılıçdaroğlu İzmir'de esnafın korunması ve bakanlık kurulması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu İzmir'de esnafın korunması ve bakanlık kurulması gerektiğini söyledi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, esnafa ucuz kredi verilmesi, özel banka kurulması ve bir 'esnaf bakanlığı' oluşturulması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Esnaf başımızın tacı olmak zorundadır ve esnafın korunması gerekiyor. Esnafa ucuz kredi, esnafa özel banka, derdini anlatabileceği bir bakanlığı olmalı. Yerel yönetimlerle ilgili şikayetlerin hepsini çözmek bizim boynumuzun borcudur. Sizin sorunlarınızı yerelde çözmek bizim boynumuzun borcudur. Bunu da yapmaya özen göstereceğiz ve çalışacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük İzmir programı kapsamında ilk olarak Ege Serbest Bölgesi'ni (ESBAŞ) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, TBMM Grup Başkan Vekilleri Sevda Erdan Kılıç, Rahmi Aşkın Türeli, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu ile partililer eşlik etti. ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu için basına kapalı bir sunum gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu, ardından İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (İESOB) ziyaret etti. İESOB Başkanı Yalçın Ata'yı makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, esnafla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. İESOB'da açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "9 Eylül sadece İzmir için değil, bizim için de çok önemli. Çünkü partinin kuruluş tarihi. 9 Eylül'ü görkemli bir törenle kutlayacağız" dedi.

'ESNAFIN KORUNMASI GEREKİYOR'

Esnaf ve sanatkarların herkesin hayatında önemli yer tutan bir alan olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Esnaf koruyacak özel yasaların çıkması lazım. Esnafın olmadığı yerde hayat durur. Esnafın büyümesi lazım ki şehir de büyüyebilsin. Eğer esnafı yok ederseniz, vatandaşın doğrudan alışveriş yapacağı bir yer kalmayabilir. CHP olarak öteden beri söylediğimiz bir şey var; 'esnaf bakanlığı' kurulması lazım. Çünkü esnafın derdi çok fazla. Esnaf derdini bir yere, bir siyasi otoriteye aktarmalı ve oradan çözüm üretilmeli. Halk Bankası esnaf bankası ama esnafın yanında duran bir banka değil. Diğer bankalardan bir farkı yok. Esnafa ucuz kredi verilmeli, esnafın ayakta durması sağlanmalı. Esnaf sadece kendisi gelir elde etmiyor, istihdam da yaratıyor. Bir başka önemli risk; 3 harfli mağazalar. Sokak aralarından ana caddeye kadar esnafla rekabet ediyor. Esnafın onlarla rekabet etme şansı yok. Dünyanın her tarafında, bütün ülkelerinde görüşü ne olursa olsun esnaf her yerde korunur" dedi.

'ÖZEN GÖSTERECEĞİZ VE ÇALIŞACAĞIZ'

Esnafın Ahi Evran geleneğinden geldiğini ve güçlü bir dayanışma kültürüne sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güçlü dayanışma kültürümüzün de önemli bir parçasıdır. Başkana söz veriyorum; geçmişte esnaf için ne dediysem, bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Esnaf başımızın tacı olmak zorundadır ve esnafın korunması gerekiyor. Esnafa ucuz kredi, esnafa özel banka, derdini anlatabileceği bir bakanlığı olmalı. Yerel yönetimlerle ilgili şikayetlerin hepsini çözmek bizim boynumuzun borcudur. Sizin sorunlarınızı yerelde çözmek bizim boynumuzun borcudur. Bunu da yapmaya özen göstereceğiz ve çalışacağız."

İESOB Başkanı Yalçın Ata da esnaf ve sanatkar teşkilatının siyasi partiler üstü bir yapı olduğunu belirtip, "Ölçümüz siyaset değil, esnafımızın ve yurttaşın menfaatidir. Merkezi yönetimin çözmesi gereken meseleyi hükümetimize söyleriz. Mecliste çözülmesi gereken konuda bütün siyasi partilerimizin desteğini isteriz. Yerel sorunlarda ise belediyelerimizin kapısını çalarız" diye konuştu.

Haber: Nevra UÇKAÇ-Seza Nur ALPDÜNDAR, Kamera: Tekin GÜRBULAK-Gökhan KILIÇ/İZMİR,

Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Banka, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu İzmir'de esnafın korunması ve bakanlık kurulması gerektiğini söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu İzmir'de esnafın korunması ve bakanlık kurulması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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