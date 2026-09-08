Kılıçdaroğlu: Kadınların gücü ve Atatürk'e borcumuz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu: Kadınların gücü ve Atatürk'e borcumuz

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde düzenlenen "Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir" panelinde konuştu. Kadınların gücünün dünyayı yerinden oynatabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, hukukun üstünlüğü, özgür medya ve üretimin önemine dikkati çekerek orta sınıfın güçlenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların gücüne işaret ederek, "Bu gücü kullanın, evlatlarımız için, ülkemiz için, komşularımız için, yakınlarımız için, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz için ve bu ülkeyi bize miras olarak bırakan ileriye taşıma yükümlülüğünü omuzlarımıza veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları için." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir" panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye ve CHP tarihi ve bugünlere hangi koşullarda gelindiğini anlattı.

Kuruluşundan itibaren Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için atılan adımlara, CHP'nin buradaki payına ve kadının rolüne dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bundan sonra yapacaklarını ve hedeflerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, öncelikle hukukun üstünlüğünü her yerde savunacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birinci ilkemiz bu. Hukukun olmadığı yerde insan hakları olmaz. Hukukun olmadığı yerde hiçbir canlının hakkı olmaz. Hukukun olmadığı yerde despotizm vardır, baskı vardır, şiddet vardır. Dolayısıyla hukukun üstünlüğünü savunacağız. O nedenle bağımsız ve tarafsız yargı diyoruz. Yargı bağımsız ve tarafsız olmadığı sürece hukukun üstünlüğü büyük yara alır. Özgür medyanın olması lazım. Bugün medyanın özgür olduğuna inanan birisi değilim."

Kemal Kılıçdaroğlu, üretmenin önemini vurgulayarak, katma değeri yüksek ürün üretemeyen ülkelerin batmaya mahkum olduğunu söyledi.

"Orta sınıf çökerse ahlaki yapı bozulur"

Sosyal devletin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Sosyal devlet demek, orta sınıfın güçlenmesi demektir. Orta sınıfın güçlenmesi, ahlaki yapının çok güçlenmesi demektir. Orta sınıf çökerse o ülkede ahlaki yapı bozulur. Bugün Türkiye'nin yaşadığı temel sorunlardan birisi de budur." dedi.

Kılıçdaroğlu, hedeflerinden birinin de sürdürülebilirlik olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bir başarıyı yakaladığınızda 'Tamam ben başarıyı yakaladım, yerimde durayım' diyemezsiniz çünkü dünya durmuyor. Rakipleriniz de durmuyor. Üniversiteler durmuyor. Her yerde insanlar çalışıyor, üretiyorlar. Eğitimimizi sizlerden aldık, yani annelerden aldık. Kadınların gücü, tuttuğunda dünyayı yerinden oynatabilecek bir potansiyele sahip. Bu gücü kullanın evlatlarımız için, ülkemiz için, komşularımız için, yakınlarımız için, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz için ve bu ülkeyi bize miras olarak bırakan ileriye taşıma yükümlülüğünü omuzlarımıza veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları için."

Programda, "Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılında Kadın Mücadelesi" konulu belgesel izletildi, Kadın Halk Oyunları ekibi tarafından "Sarı Zeybek Gösterisi" sergilendi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Ekonomi, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Kadınların gücü ve Atatürk'e borcumuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler Binlerce kişi cenazesinde toplandı Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Eyüpsultan'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı
Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor

17:14
Şampiyonlar Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları’nı kabul etti
Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti
16:55
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti
Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
16:47
Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum
Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum
16:22
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
16:08
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik
Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik
16:07
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 17:35:50. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Kadınların gücü ve Atatürk'e borcumuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement