Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili videolar izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi: Tamam anladık, gaz yağı alamadık - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin son dönemdeki grup toplantılarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili videolar izletiyordu. Erdoğan'ın neredeyse her toplantıda kendisiyle ilgili videolar izletmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
AK Parti'nin bugün TBMM'de gerçekleşen grup toplantısının ardından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;
"'Oynat Uğurcuğum' Erdoğan, her toplantısına 'Bay Kemal' videosu ile başlıyor. Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık…"
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