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Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili videolar izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi: Tamam anladık, gaz yağı alamadık - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili videolar izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi: Tamam anladık, gaz yağı alamadık

01.12.2021 14:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin son dönemdeki grup toplantılarına kendisiyle ilgili videolarla başlamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "'Oynat Uğurcuğum' Erdoğan, her toplantısına 'Bay Kemal' videosu ile başlıyor. Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin son dönemdeki grup toplantılarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili videolar izletiyordu. Erdoğan'ın neredeyse her toplantıda kendisiyle ilgili videolar izletmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"KENDİ YARATTIĞI REZALETİ GİZLEMEK İÇİN 50 YIL ÖNCESİNİ ANLATIYOR"

AK Parti'nin bugün TBMM'de gerçekleşen grup toplantısının ardından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

"'Oynat Uğurcuğum' Erdoğan, her toplantısına 'Bay Kemal' videosu ile başlıyor. Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık…"

Kılıçdaroğlu'ndan kendisiyle ilgili videolar izleten Erdoğan'a: Tamam anladık, gaz yağı alamadık
Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili videolar izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi: Tamam anladık, gaz yağı alamadık

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili videolar izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi: Tamam anladık, gaz yağı alamadık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili videolar izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi: Tamam anladık, gaz yağı alamadık - Son Dakika
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