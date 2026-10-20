Kılıçdaroğlu, Mekke Anlaşması'nda Türkiye'nin çıkarına aykırı cümle varsa karşı çıkacak - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Mekke Anlaşması'nda Türkiye'nin çıkarına aykırı cümle varsa karşı çıkacak

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'ye sunulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda Türkiye'nin çıkarlarına aykırı tek cümle bulunursa karşı çıkacaklarını söyledi. Ayrıca sel felaketlerini, çiftçilerin 1,5 trilyonu aşan banka borcunu ve sermaye piyasası mağdurlarını eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, " Türkiye'nin çıkarlarına aykırı tek cümle bulursak karşı çıkarız. Biz elbette anlaşmalar yaparız ama bir ülkenin çıkarı için gidip sonra bölgede daha büyük daha derin bir çatışmaya zemin hazırlama potansiyeli olan bir anlaşmanın altına imza atmayı doğru bulmuyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bazı şehirlerdeki sel felaketlerine işaret ederek, dere yataklarına ev ve apartman yapılmasına izin verilmesini eleştirdi.

Bazı bakan ve bürokratların selin yaşandığı bölgeleri ziyaret etmesine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Riski önceden görmeyen ve bunun önlemini almayan bir iktidara halk için çalışan iktidar denmez. O iktidarın adı rantçı için çalışan iktidardır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de çiftçilerin içinde bulunduğu duruma da değinen Kılıçdaroğlu, çiftçilerin bankalara borcunun 1,5 trilyonu aştığını, çiftçilerin traktörlerine, ürünlerine ve tarlalarına haciz uygulandığını ileri sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım Kanunu'na göre milli gelirin en az 772 milyar liraya denk gelen yüzde 1'inin her yıl çiftçiye destek verilmesi gerektiğini hatırlatarak, hükümet tarafından çiftçiye verilen desteğin 168 milyar lirada kaldığını, yasaya aykırı şekilde çiftçinin hakkının teslim edilmediğini savundu.

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında mağdurların haklarının verilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.

Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK ve Takasbank yöneticilerinin görevden alınması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "siyasetçi ile bürokratların el ele vererek milleti soymak için bir düzen kurduğunu" söyledi.

İktidarın "zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir" yapan bir ekonomi politikası izlediğini savunan Kılıçdaroğlu, iktidarın, "milletin alın teriyle faizcileri sırtında taşıdığı" iddiasında bulundu.

TBMM Başkanlığına sunulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na da değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çıkarlarına aykırı tek cümle bulursak karşı çıkarız. Biz elbette anlaşmalar yaparız ama bir ülkenin çıkarı için gidip sonra bölgede daha büyük daha derin bir çatışmaya zemin hazırlama potansiyeli olan bir anlaşmanın altına imza atmayı doğru bulmuyoruz. Türkiye gerçekten kendi bağımsız bölgesel güvenlik mimarisini mi kurmaktadır bu sözleşmeyle yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki askeri yükünün giderek daha büyük bir bölümünü bölge ülkelerine aktardığı yeni bir güvenlik mimarisinin parçası mı yapmak istiyoruz? Bunun da üzerinde durmamız gerekiyor."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ülkede ahlaki bozulma yaşandığına işaret ederek, Türkiye'nin bu konuda önlem alması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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