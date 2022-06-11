Kılıçdaroğlu'ndan İlk Kez Oy Kullanacak Gençlere Mektup: 'Bu Düzeni Ancak Sen Değiştirebilirsin, Hep Birlikte Değiştirebiliriz'

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › (TEKRAR) ZONGULDAK - Kılıçdaroğlu: 'Birlikte huzur içinde bu ülkede yaşayacağız' - Son Dakika

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