28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından çıktığı partisinin ilk grup toplantısında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Seçimdeki başarısızlık nedeniyle bir kesimin istifa çağrıları yaptığı Kılıçdaroğlu, konuşmasının başlarında ise büyük şok yaşadı. Kürsüye gelmesiyle alkış tufanı kopan Kılıçdaroğlu, "Slogansız bir şekilde güzel bir sohbet edelim" sözleriyle sessizlik talep etti.
O esnada salondan yükselen "Neden kaybettiniz?" sorusuyla neye uğradığını şaşıran CHP Genel Başkanı, soruyu karşılıksız bırakırken, yüzünün bir anlık da olsa gerildiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'na grup toplantısında büyük şok! Salondan bir kişi 'Neden kaybettiniz?' diye bağırdı - Son Dakika