Kılıçdaroğlu'na grup toplantısında büyük şok! Salondan bir kişi "Neden kaybettiniz?" diye bağırdı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na grup toplantısında büyük şok! Salondan bir kişi "Neden kaybettiniz?" diye bağırdı

13.06.2023 14:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından partisinin ilk grup toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde konuşma yaptığı sırada salondan bir kişi "Neden kaybettiniz?" diye bağırdı. Kılıçdaroğlu salondan yükselen soruyu yanıtsız bırakırken, yüzünün bir anlık da olsa gerildiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından çıktığı partisinin ilk grup toplantısında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

"SLOGANSIZ BİR ŞEKİLDE SOHBET EDELİM"

Seçimdeki başarısızlık nedeniyle bir kesimin istifa çağrıları yaptığı Kılıçdaroğlu, konuşmasının başlarında ise büyük şok yaşadı. Kürsüye gelmesiyle alkış tufanı kopan Kılıçdaroğlu, "Slogansız bir şekilde güzel bir sohbet edelim" sözleriyle sessizlik talep etti.

YÜZÜNÜN GERİLDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O esnada salondan yükselen "Neden kaybettiniz?" sorusuyla neye uğradığını şaşıran CHP Genel Başkanı, soruyu karşılıksız bırakırken, yüzünün bir anlık da olsa gerildiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na grup toplantısında büyük şok! Salondan bir kişi "Neden kaybettiniz?" diye bağırdı - Son Dakika
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