''6'lı Masa dağıldı'' söylentilerine Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıt: Kimse imzasını çekmedi

Yerel seçimlerde nasıl bir tutum sergileyeceği ve hangi partilerle ittifak yapacakları merak konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak bir çıkış geldi. 6'lı Masa'nın dağıldığı ve muhalefetin paramparça olduğu iddialarına katılmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, " Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından hepimizin imzası var. Kimse imzasını çekmedi" dedi.

"SANKİ SABAH AKŞAM KAVGA EDİYORUZ"



Muhalefet hakkında algı yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, Sözcü'ye yaptığı değerlendirmede; "Ben muhalefeti paramparça görmüyorum. Öyle bir algı yaratılıyor ki sanki biz sabah akşam kavga ediyoruz. Pekala üç gün sonra bir ay sonra oturup konuşuruz. Altı siyasi partinin ortak metin hazırlaması kimin yapabileceği bir şey. Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından hepimizin imzası var. Kimse imzasını çekmedi." ifadelerini kullandı.

NEZAKETSİZLİK YAPMAK İSTEMEM

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in seçim öncesinde 6'lı Masa'dan ayrılıp tekrar masaya dönmesi hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Meral hanımın masadan kalkması sonra gelmesi onların takdirinde… Bir başka partiye neden masadan kalktın diye bir sorgulama yapmadık. Zarar verdi mi vermedi mi diye özel bir çalışma da yapmadık. Her şey çok hızlı ilerliyor. ('Akşener, belediye başkanlarınızı suçluyor…Olası bir ittifaka açık değil gibi bir izlenim veriyor' hatırlatması üzerine) Nezaketsizlik yapmak istemem…

"HALKIN SEÇTİĞİ PARTİYİ DÜŞMAN İLAN EDEMEZSİNİZ"

Yeşil Sol Parti İstanbul'da aday çıkarır mı, ittifak içindeki partiler aday çıkarır mı bilmiyoruz. Süreç içinde konuşulur. Kimseyle kavga edip, ilişkileri koparmış değiliz. Grup Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları konuşuyor. Yeşil Sol Parti'nin içişlerine karışmak etik dışı olur. HDP konusunda da parlamentoda halkın seçtiği bir partiyi düşman ilan edemezsiniz. Hüda-Par'ın da dünya görüşüne de katılmayız ama düşmanlaştırmayız. Yeşil Sol ile de kavga, düşmanlık yok, işbirliğimiz de yok. AKP'ye de MHP'ye de yalın kılıç gideceğiz demedik. Eleştiri demokratik yollarla olur."