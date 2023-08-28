Kılıçdaroğlu'ndan, Akşener'in kendisi hakkındaki sert sözlerine ilk yanıt - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan, Akşener'in kendisi hakkındaki sert sözlerine ilk yanıt

Son Güncelleme: 28.08.2023 08:32

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in isim vermeden ''Seçimlerde nefsinin önüne geçemeyenlerle uğraştık'' diyerek isim vermeden eleştirdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu, ''Akşener'in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener'e saygısızlık, nezaketsizlik yapmış olurum'' dedi.

2 gün önce Afyonkarahisar'da konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonrası hem iktidara hem de ittifak ortaklarına ağır sözlerle yüklendi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenle uğraştık. Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim, özür diliyorum" demişti. Bu sözlerin sorulduğu Kılıçdaroğlu ise "Yoruma dayalı soruları yanıtlarsam Akşener'e nezaketsizlik yapmış olurum" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE ŞAHSIM DİYENLERLE UĞRAŞTIK"

İYİ Parti lideri Meral Akşener günler öncesinden önemli mesajlar vereceği duyurulan konuşmasını 2 gün önce yaptı. Akşener, isim vermeden seçimlerde destek verdiği CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenerek "Biz bu seçimde sadece iktidarla değil bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Koltuğundan başka şey düşünmeyenlerle uğraştık. Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Tüm çabalarımıza rağmen yenilgiye engel olamadık." dedi.

"NEZAKETSİZLİK YAPMAK İSTEMEM"

Akşener'in ağır sözlerle eleştirdiği Kılıçdaroğlu ise konu hakkında ilk kez konuştu. Cumhuriyet'e değerlendirmede bulunan CHP lideri, "Akşener'in sözlerinin yorumuna dayalı soruları cevaplayıp kendisine nezaketsizlik yapmak istemem" sözleriyle yanıt verdi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan, Akşener'in kendisi hakkındaki sert sözlerine ilk yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan, Akşener'in kendisi hakkındaki sert sözlerine ilk yanıt - Son Dakika
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