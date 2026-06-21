Kılıçdaroğlu'ndan Babalar Günü Mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Başta şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere, ömrünü helal lokma peşinde geçiren, evine götürdüğü temiz alın teriyle bu ülkeye değerli evlatlar yetiştiren tüm babaların Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."