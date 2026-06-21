CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Başta şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere, ömrünü helal lokma peşinde geçiren, evine götürdüğü temiz alın teriyle bu ülkeye değerli evlatlar yetiştiren tüm babaların Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
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