Kılıçdaroğlu'ndan Çerçeve Yasa Açıklaması - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Çerçeve Yasa Açıklaması

Kılıçdaroğlu\'ndan Çerçeve Yasa Açıklaması
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Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye için 13 yıl sonra önerilerinin değerlendirildiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye çerçevesinde hazırlanan 'çerçeve yasa'ya ilişkin, "Nihayet 13 yıl sonra, 2026'da bizim önerimize gelindi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "çerçeve yasa" olarak değerlendirilen düzenlemeye ilişkin CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye, çerçeve yasa ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine değinen Kılıçdaroğlu, 13 yıl sonra CHP'nin önerisinin uygulandığını dile getirdi. Silahın siyasetten tamamen çıkması, hukukun ve milletin denetimine girmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmanın terörsüz Türkiye için gerekli bir süreç olacağını söyledi.

"Nihayet 13 yıl sonra, yani 2026'da bizim önerimize gelindi"

CHP'nin Türkiye'deki ilk çözüm sürecine destek verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "'Sorunu çözün ama öyle gizli kapaklı yapmayın, Meclise getirin, orada çözelim' dedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) adresini gösterdik. 2020 yılında yaptığımız kurultayda da yine bu soruna değinmiş ve başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlar demokrasi temelinde ve TBMM'nin öncülüğünde çözülecek, Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir diye tarih etmiştik. Nihayet 13 yıl sonra, yani 2026'da bizim önerimize gelindi" diye konuştu.

"Gerçekçi bir çözüm mimarisi en az 4 boyutu içermek zorundadır"

TBMM'nin artık bu görevi üstlendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gerçekçi bir çözüm mimarisi en az 4 boyutu içermek zorundadır. Terör örgütünün doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi, Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması, Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisinin oluşturulması gerekir" şeklinde konuştu.

"Hukuk ve demokrasi temelinde oluşturmak zorundadır"

Bu 4 boyutun her aşamada dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye kendi iç barışını kurarken, dış jeopolitik hesaplara karşı da dikkatli olmak zorundadır. Bu mesele Türkiye'nin kendi tarihi ve toplumsal gerçekliği içinde kendi meclisiyle, kendi hukukuyla, kendi yurttaşlarıyla çözmesi gereken bir meseledir. Dolayısıyla Türkiye hem güvenlik mimarisinin hem de toplumsal barışını hukuk ve demokrasi temelinde oluşturmak zorundadır. Silahın siyasetten tamamen çıkması, siyasetin de kapalı pazarlıklardan çıkarak Meclisin, hukukun ve milletin denetimine girmesidir. Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak, farklı toplumsal ailelerin çatışma alanı olmaktan çıkarıp, ortak Cumhuriyet yurttaşlığı içinde güvence altına almaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Çerçeve Yasa Açıklaması - Son Dakika

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