Kılıçdaroğlu'ndan Hesap Soracak Sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Mutlak butlan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir." dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'de yapacağını duyurduğu CHP Grup Toplantısını, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in aynı saatte Meclis'te yapması ve partililerin güvenlik sebebiyle salona alınmamasından dolayı parti genel merkezinde gerçekleştirdi.

Burada partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çok önemli bir coğrafyada olduğunu, dünya dengelerinin değiştiğini belirterek, Türkiye'nin dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorunda olduğunu söyledi.

CHP'nin kısır tartışmaların dışına çıkmak zorunda olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, eğer kısır tartışmalara takılıp kalınırsa, bunun kendilerine değil, en çok Türkiye'ye zarar vereceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, CHP'yi korumak zorunda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim ahlaki değerlerimiz asla tartışılmamıştır. CHP'nin ahlaki değerleri tartışılmamıştır. Bize tarihimizde her türlü suçlama yapılmıştır. Yeri gelmiştir CHP'ye 'komünist parti' demişlerdir. Yeri gelmiş CHP'ye 'faşist parti' demişlerdir. Yeri gelmiş CHP'ye 'dinsiz parti' demişlerdir. Ama en aykırı olan bile CHP'nin ahlaki değerlerini sorgulamamıştır, buna cesaret edememiştir. Bizim ahlaki değerlerimiz sadece bize özgü değil, bütün İslam dünyası da bize bakar, bütün Avrupa da bize bakar. CHP vesayet kabul etmez, vesayet altında görev yapmaz."

"Onurlu insanlar hesap vermekten kaçınmaz"

Ahlaki değerleri yeniden korumak ve inşa etmek zorunda olduklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, bunun için ne gerekiyorsa yapacağını, partiyi kirlilikten arındıracağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Mutlak butlan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Onun hesabını soracağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa, onlara 'güle güle' diyeceğiz. Bir siyasetçinin hesap vermesi için, hesap sorar konumda olması lazım. O nedenle biz, önümüzde kim olursa olsun eğilmeden, herkesten hesap sorabiliriz. Onurlu insanlar hesap vermekten kaçınmaz. Eğer bir kişi hesap vermekten ve hesap sormaktan kaçınıyorsa, orada karanlık bir nokta vardır. O karanlığı CHP'nin feneri aydınlatacaktır, hiç kimse endişe etmesin."

CHP TBMM Grup Toplantısı'nı Meclis'te değil de genel merkezde yapmasına değinen Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Gerilim yaratıldı. Meclis Başkanımız gerilim dolayısıyla sizlerin Meclis'e girmesine izin vermedi. Bugün burada toplandık. Gönül birlikteliğimiz var, güzelliklerimiz var, partiye sahip çıkma var. Kadın, erkek bir arada kardeşçe yaşamak var. Huzur içinde ülkenin sorunlarını tartışmak var. Bundan hiç ama hiç endişe etmeyin. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi, ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince 'Kusura bakmayın.' diyeceğiz. Kesip atacağız."

"Kalkınmayı üreterek yapacağız"

Kılıçdaroğlu, partide değişime gideceklerini, bu değişimin 3 aşamadan oluşacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Birincisi, arınma ve temiz siyaset. İkinci değişim, ekonomik kurtuluş ve üretimci kalkınma. Kalkınmayı üreterek yapacağız. Faiz baronlarına, beşli çetelere, halkı soyanlara, uyuşturucu baronlarına, Türkiye'yi kara para cenneti yapanlarla mücadele edeceğiz. Üçüncüsü ise iktidarın yarattığı tahribatın düzeltilmesi lazım. Devletin yönetiminin ahlak zeminine oturması lazım. İnşallah iktidara geldiğimizde ilk yapacağımız iş, devlete çöken mafyayı temizlemek olacaktır. Para gasbedenlere çökmek olacaktır."

Adalet ve liyakati vurgulayan Kılıçdaroğlu, devlette huzurun ancak liyakatle, emekle, bilgiyle, birikimle geleceğini, bunun mücadelesini vereceklerini dile getirdi.

"Birlikte mücadele edeceğiz"

Partililere "hoş geldiniz" diyen Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Birlikte mücadele edeceğiz. Ahlaklı, erdemli siyaseti yeniden getireceğiz. Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım, hiç kimse endişe etmesin. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli, bilge oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım."

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sık sık, "Hak, hukuk, adalet" ve "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla kesildi.

(Bitti)