Kılıçdaroğlu'ndan MEB çıkarması sonrası bir açıklama daha: O zincirler sizi korumayacak - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebine olumsuz yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanlığı önüne giden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına kilit vurulması dikkati çekerken Kılıçdaroğlu, "Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler" dedi.

Kılıçdaroğlu bakanlığın önünden ayrıldıktan sonra bir açıklama daha yaptı ve 'dürüst' diye nitelediği bürokratlara seslenerek "Sabretsinler, az kaldı" ifadelerini kullandı.

MEB'e gittiğini ve bakanın demir kapılar arkasında gizlendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Beklediğimiz sonuç elbette. Ne diyecek? 'Bakanlığı torpile peşkeş çekmedim' mi diyecek? Diyemez. Ancak kaçar. Torpil her yere sirayet etmiş durumda. Tüm devlet kurumları kanserin son safhasında" dedi.

'SABREDİN AZ KALDI'

CHP lideri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bakmayın siz binaların koca koca oluşuna, içinde çalışan tek bir şey yok. Sarayın emirlerini uygulayan zalimler; acı içinde kıvranan dürüst bürokratlar. O dürüst bürokratlar için de dayanıyorum o kapılara. Sabretsinler, az kaldı" ifadelerini kullandı.

'O ZİNCİRLER SİZİ KORUMAYACAK'

Bu tür ziyaretlere devam edeceğinin de sinyalini veren Kılıçdaroğlu, açıklamasını şöyle bitirdi:

"Ayrıca buradan seslenmek istiyorum zalimlere. Sizleri bağışlamak haksızlık yapılanlara cefadır. Tügva'cıları yerleştirmek için, Türkiye'nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız. O zincirler sizi koruyamayacak, az kaldı. Hangi kurum çürüdüyse tanışmaya devam edeceğiz."