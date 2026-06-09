Kılıçdaroğlu'ndan Omuz Omuza Çağrı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Omuz Omuza Çağrı

09.06.2026 11:54
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, partilileri saat 14:00'te genel merkezde toplanmaya davet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize çağırıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleştirmeyi planladıkları grup toplantısını saat 14: 00'da CHP Genel Merkezinde gerçekleştirme kararı aldıklarını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:

Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık çıkartma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Omuz Omuza Çağrı - Son Dakika

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